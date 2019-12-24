Під Києвом п’яна мати гуляла з переляканим 4-річним хлопчиком

У Білій Церкві Київської області патрульні затримали горе-матір, яка в стані алкогольного сп’яніння розгулювала з чотирирічним переляканою дитиною.

Про це повідомляє прес-служба місцевої патрульної поліції.

«Поліцейські отримали повідомлення про те, що по вулиці Східна йде жінка в стані сп’яніння з маленьким, переляканою дитиною. За словами перехожих, громадянка часто знаходиться в п’яному вигляді і не дивиться за малюком. Очевидці навіть сказали, де проживає сім’я. Правоохоронці зв’язалися з колегами з ювенальної превенції і повідомили їм про подію», – йдеться в повідомленні.

Хлопчика доставили в дитячу міську поліклініку, у нього не було проявів будь-яких хвороб і тілесних ушкоджень. Дитину відправили в центр соціально-психологічної реабілітації дітей для подальшого влаштування дитини.