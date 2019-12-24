«Показують, що х*хлы — виродки»: Лірник розповів про розмову з п’яним російською

Український шоумен і актор Антон Лірник, зірка Сomedy Сlub розповів про те, як одного разу після вистави розмовляв з п’яним російським фанатом.

Також в інтерв’ю Андрію Пределину він пояснив, чому гастролює не тільки в Україні, але і на території Російської Федерації.

«Я сам собі намагався пояснити це. Чому я досі тримаюся за це, чому я в Україні, то в Росії. І я це зрозумів. Мені це сказав один глядач, де-то в нижньому Новгороді. Він після вистави підійшов і він прямо точно сформулював. Говорив, що… А він такий п’яний дядько був і прийшов в захваті від вистави потиснути руку. І він каже: «Слухайте, у нас по телевізору весь час показують, що х*хлы виродки і дебіли, а ви нормальні хлопці. Спасибі». Він потиснув руку і пішов. І я подумав, що можливо це те небагато що, з-за чого я відчуваю, що роблю все правильно», – заявив Лірник.