Жили в металевих контейнерах: секретний бункер «ДНР» потрапив на відео

Українські військові розкопали таємний бункер терористів «ДНР» на Светлодарской дузі. Знайшли його випадково, зміцнюючи свої фортифікаційні споруди.

У бункері є бетонні перекриття в кілька рядів і металеві контейнери в середині, де жили бойовики. Про це повідомляє ТСН.

«На Светлодарке останнім часом бойовики досить часто і прицільно стріляють їх кулеметів і мінометів. Про Мінських угодах наші військові знають, а з тієї сторони явно немає. На брустверах перед окопами жодного цілого мішка — все прострілені. Ворог не далеко, а його зміцнення навпроти наших видно неозброєним оком», — розповідає український військовослужбовець.

Тепер бункер зайняли воїни ЗСУ і він рятує життя нашим солдатам під час важких обстрілу.