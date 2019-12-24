11 куль для бізнесмена: з’явилися деталі розстрілу в Гідропарку

Вчора, 23 грудня, біля кафе в столичному Гідропарку був розстріляний чоловік. Як з’ясувалося, жертвою кілера став київський бізнесмен. Вбивця вистрілив у нього щонайменше 11 разів.

Про це передає УНН з посиланням на власне джерело в поліції.

Нагадаємо, що трагедія сталася близько 15.00. Під час вбивства київський підприємець (1978 року народження), перебував на задньому сидінні свого авто, яке було припарковане біля кафе. Крім того, в машині знаходилася і його знайома (1988 року народження).

Також відомо, що нападник приїхав на місце злочину на Mercedes-Benz. Він вистрілив не менше 11 разів у підприємця, після чого втік на авто. Машину, на якій він приїхав, знайшли спаленою під мостом Патона. Жінка, що знаходилася в автомобілі підприємця в момент нападу, не постраждала.