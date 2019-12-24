За деякими дослідженнями Росія — країна з одним з найнижчих рівнів довіри в світі. Ми в Росії не довіряємо один одному і державним органам, а держава не довіряє нам, а тому ми живемо набагато гірше, ніж могли б.

Відсутність довіри критично підвищує транзакційні витрати, що робить практично будь-яку більш або менш складну діяльність неможливою. Якщо потрібно перевіряти всіх контрагентів, побоюватися втрати (арешту) коштів у банках, побоюватися «маски-шоу» від «силовиків», побоюючись перевірок (і постійно готуватися до них), то власне на творчу працю часу і сил не залишається.

Ми відмовляємося від вигідних пропозицій малознайомих людей, ми наймаємо в першу чергу родичів, ми погано вміємо організовуватися в ТСЖ. Всіх цих нескінченних охоронців в масі своїй наймають звичайні середні підприємці, а не держава.

Ми це робимо, тому що «навколо негідники». Але в цьому випадку слід визнати, що «негідниками» є значна частка населення країни. Те, що ми мало довіряємо оточуючим, є зворотна сторона того, що багато хто з нас веде себе не заслуговує на довіру чином.