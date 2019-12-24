Силовики прийшли до дівчини, выложившей відео навчань зі школярами з розгону мітингу

У Татарстані поліція прийшла до дівчини, яка першою виклала у соцмережі відео навчань з розгону мітингу з участю школярів. Силовики нагрянули після 23 годин.

Про це повідомляє «МБХ медіа» з посиланням на голову профспілки «Альянс вчителів» в Татарстані Раушана Валиуллина. За його словами, співробітники поліції прийшли до Катерини Пантелєєвої. Вони попросили у дівчини підписати пояснювальну, звідки вона взяла відео і хто просив його опублікувати.

У Татарстані Росгвардия відпрацювала дії по розгону масових заворушень на школярах

За словами Валиуллина, дівчина була дуже розгублена і налякана. Він порадив їй скористатися 51-ї статті Конституції і вимагати виклику повісткою і з адвокатом. Однак Пантелєєва підписала пояснювальну, щоб позбутися від цього жаху. «Сказала, що опублікувала, „щоб дізнатись думку громадськості про діяльність школи“», — пояснив Валіуллін.

Нагадаємо, в Татарстані співробітники Росгвардии провели навчання щодо дій під час масових заворушень, використовуючи в якості нападників дев’ятикласників. Як повідомила користувач Instagram Катерина Пантелєєва, захід пройшов 20 грудня. Його зйомку вели учні школи села Новотроїцьке Тукаевского району.

Школярів попросили нападати на співробітників Росгвардии в повній екіпіровці, а ті скручували підлітків. Згодом підлітки повідомили про отримані травми. МВС Татарстану перевіряє цю інформацію. Там заявили, що навчання із залученням цивільних не були узгоджені з відомством.