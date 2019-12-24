В России мужчина убил тещу и разбросал останки по городу

Благовещенский районный суд в Амурской области 24 декабря приговорил к трем годам заключения владельца приюта для животных “Дружок” Вячеслава Золотарева. Прошлой зимой в приюте от голода погибли более тридцати собак.

В городе Балахна в Нижегородской области мужчина жестоко убил свою тещу. Ее тело он расчленил и спрятал в разных местах. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Сообщается, что в декабре 2019 года в квартире дома по ул. Челюскинцев 66-летний мужчина в ходе ссоры нанес удар деревянным предметом по голове своей тещи. От полученных телесных повреждений 96-летняя потерпевшая скончалась. Чтобы скрыть преступление подозреваемый расчленил тело погибшей, сложил останки по пакетам и спрятал их по городу в разных местах.

Один из пакетов, в котором были две нижние конечности человека, 19 декабря обнаружила в лесополосе местная жительница. Мужчину задержали правоохранители. Подозреваемый признался в содеянном. Кроме того, в ходе проведенных неотложных следственных действий были обнаружены скрытые злоумышленником части тела погибшей пенсионерки.

: reporter-ua.com