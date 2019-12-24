Навіщо в РФ провели навчання з “суверенним Рунету”

У Мінкомзв’язку Росії визнали киберучения успішними, але опитані DW експерти назвали загрози вигаданими, а результати навчань – сумнівними.

Всеросійські навчання з “суверенним Рунету”, проведення яких наказує однойменний закон РФ, що пройшли в понеділок, 23 грудня, під керівництвом Мінкомзв’язку. Згідно даним, раніше опублікованим відомством, у них очікувалося участь більше 20 російських структур, серед яких – МВС, Міноборони, ФСБ, Росгвардия, Роскомнадзор, оператори мобільного зв’язку “Ростелеком”, “Мегафон”, “Вимпелком” і МТС, а також компанія “Лабораторія Касперського”.

У Мінкомзв’язку заявили, що тестували кілька сценаріїв – безпека роботи інтернету при “зовнішніх негативних впливах”, захист від можливого перехоплення персональних даних абонентів включаючи їх СМС та місцезнаходження, а також досліджували ризики в мережах енергопостачання.

Навіщо знадобилися навчання з “суверенним Рунету”?

Завдання навчань, за словами заступника голови Мінкомзв’язку Олексія Соколова, – організувати стійке функціонування інтернету у РФ при будь-яких обставин, тобто забезпечити громадян, бізнес і влада безперебійним доступом до інтернету по всій країні. Як заявили у відомстві, учасники навчань зібралися, щоб проаналізувати загрози взаємодії інформаційних систем і скоротити ризики відключення абонентів у разі кібератак.

“Дурниці”, – так прокоментував в інтерв’ю DW задекларовані цілі Михайло Климарев, директор некомерційної організації по боротьбі з інтернет-цензурою Товариство захисту інтернету (ОЗІ). Експерт пояснив, що зі збоями зв’язку, аваріями і перервами трафіку оператори працюють “щодня і щохвилини” і мають для таких випадків власні підрозділу інформаційної безпеки та ремонтно-відновлювальні бригади, які займаються відновленням мереж зв’язку. “До цих пір це якимось чарівним чином працювало без МВС, ФСБ і “Лабораторії Касперського”, – обурюється Климарев.

Його обурення викликає і те, що ні в публічному доступі, ні навіть у самих учасників заходу не було жодних документів, які чітко пояснювали б цілі і сценарій навчань, які проводяться. “Якась легенда у них повинна бути – хто супротивник, хто нападає. Розуміння проти чого ми воюємо, якщо ми проводимо військові навчання”, – говорить він, пояснюючи, що без цього координація всіх запрошених на навчання служб неможлива. “Тому що, якщо ми таким частинам не скажемо, в який бік їм стріляти, вони застрелять парашутистів” – проводить Климарев паралель з військовими навчаннями, пояснюючи, що той же принцип застосуємо і до киберучениям.

До того ж, за словами Климарева, за регламентом планові навчання повинні оголошуватися як мінімум за два місяці, а позапланові – як мінімум за 10 днів. А навчання з “суверенним Рунету”, за даними експерта, були оголошені за тиждень, після чого терміни ще переносилися.

Що загрожує Рунету?

Сценарії загроз для Рунета, про яких регулярно говорять російські влади, вважає абсолютною вигадкою і один з провідних німецьких інтернет-експертів, професор університету в данському місті Орхус Вольфганг Кляйнвехтер (Wolfgang Kleinwächter).

За його словами, основна загроза, яка стала офіційною причиною прийняття закону про “суверенну Рунеті” – що нібито російський сектор інтернету можуть відключити від світової мережі – технічно просто може бути реалізованою. Він пояснює, що для цього потрібно було б вилучити домен .ru одночасно з усіх серверів, тисячі копій яких розкидані по всьому світу.

Навіть якщо припустити, що адміністрація США вирішить вилучити російський домен .ru з серверів на своїй території, це все одно не вплинуло б на російських користувачів, тому що інформація проходила б по інших каналах, каже професор Кляйнвехтер. “Приміром, мейл з Москви в Сан-Паулу просто йшов не через американський сервер, а через Африку, Латинську Америку або Європу”, – пояснює він.

Вольфганг Кляйнвехтер називає дві можливі причини ізоляції Рунета: політичну і економічну. На його думку, політично російський уряд може бути зацікавлене як у символічної пропагандистської історії, так і в посиленні контролю за інтернетом в цілях національної безпеки. Економічно ж Росія може прагнути централізувати інтернет-інфраструктуру, щоб краще контролювати доходи від інтернет-економіки вже в 2020 році.

Чим закінчилися навчання?

Організатори залишилися задоволені результатами навчань і повідомили, що органи влади і оператори зв’язку готові ефективно реагувати на ризики і загрози для інтернету в РФ.

Експерти оцінили результати навчань скептично. Філіп Кулин, автор Telegram-каналу про блокування інтернету в Росії “Ешер II”, зробив два основних висновки: по-перше, що конкретно тестувати в інтернеті, нікому не зрозуміло, а по-друге – законодавці самі плутаються в законах “про сталий Рунеті” та “про критичних об’єктах інформаційної інфраструктури”.

Михайло Климарев ж упевнений, що росіянам не варто чекати суверенної інтернету. “Ніяких робіт по суверенному інтернету не ведеться і вестися не буде”, – стверджує експерт, пояснюючи, що для цього немає ні обладнання, ні навіть технічного завдання, не кажучи вже про його виконання. Своє розуміння підсумків нинішніх навчань Климарев сформулював у власному Telegram-каналі ЗаТелеком: “Все, як я і казав – вони там набухають і нічого не робили”.