Алкоголь перевищив норму в 10 разів! У Києві в лобовому ДТП з маршруткою постраждали 6 людей

У Києві в понеділок, 23 грудня, п’яна жінка-водій зачепила 3 авто, виїжджаючи з двору, і, намагаючись втекти з місця події, на повному ходу врізався в маршрутне таксі.

В результаті ДТП на вулиці Сверстюка постраждали 6 пасажирів маршрутки, повідомляє dtp.kiev.ua і «Інформатор» в соцмережах.

Після лобового зіткнення з маршруткою автомобіль жінки відкинуло на автобусну зупинку.

За словами очевидців, винуватиці інциденту 50-55 років. Попередньо, показник алкоголю в її організмі (2,2 проміле) перевищив норму в 10 разів.

На місці працювали два екіпажі швидкої і правоохоронці. Деталі події встановлюються.