Меланія Трамп доповнила бежеве пальто вишневими човниками (фото)

У першій леді США Меланії Трамп неймовірна колекція туфель, про що шанувальники екс-моделі точно знають, спостерігаючи за її виходами.

Днями Меланія склала компанію своєму чоловікові на військовій базі Ендрюс. У цей день президент затвердив закон про оборонний бюджет на 2020 рік, а перша леді в бежевому пальті Burberry з посмішкою слухала його промову.

Акцентом в образі Меланії стали за традицією човники – на цей раз їй сподобалася бордова пара Christian Louboutin зі шкіри пітона.

: bilshe.com

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