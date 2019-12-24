Співачка Руслана розповіла про свої політичні амбіції

Українська співачка Руслана заявила, що після Революції Гідності вона мала всі шанси стати президентом країни. Проте артистка вирішила не пов’язувати своє життя з політикою. У 2006 році Руслана вже була депутатом Верховної Ради України.

Руслана Лижичко розповіла, що багато людей її просили балотуватися на президентський пост. Однак співачка не хотіла зв’язуватися із політикою. Крім того, Руслана не була певна, чи має шанси виграти вибори.

“Не було проблем навіть стати президентом! Після Майдану була дуже патріотична хвиля, і мене дуже просили балотуватися в президенти!… Я не кажу, що я стала б президентом, але це могло б бути! Принаймні, я могла би балотуватися. Що я тобі скажу? Це не моя гра! Напевно, моє нутро не витримує такі розклади. Ось на сцені я — та, хто я є!” – розповіла Руслана.

Руслана також пояснила, чому не стала балотуватися вдруге у депутати Верховної Ради України.

“Попри всі обіцянки та пропозиції – у політиці ж заробити великі гроші не так складно — я не купилася на це і вирішила: нехай краще менше грошей, але так, як я себе почуваю”, – зазначила артистка.

: znaj.ua

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