Катя Осадча засвітила животик

Українську телеведучу Катю Осадчу, зірку проєкту “Світське життя” запідозрили у вагітності третьою дитиною

Знаменитість прийшла на церемонію весілля доньки Кузьми Скрябіна в облягаючій жовтій атласній сукні, в якій засвітила кругленький животик. Відповідні фото були опубліковані в офіційному Instagram-акаунті “Світське життя”, передає Depo.ua з посиланням на “Обозреватель”.

Шанувальники одразу ж почали вітати телезірку з можливим поповненням та фантазувати, на кого ж чекає пара Осадчої і Юрія Горбунова.

Зазначимо, що Катя Осадча має два сина: Іллю від минулих стосунків і Івана від телезірки Юрія Горбунова.

: depo.ua

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