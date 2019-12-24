Фашик Донецький: Монолог охоронця донецького концтабору

Пропагандисти рф у всю педалюють тему «концтаборів» в Україні, в той час як на території Донецька діє не одна секретна в’язниця + реальний концтабір закритого типу.

Пропоную поговорити про в’язниці номер 2 у Донецьку. Розповідь від першої особи, щоб показати характер і шлак у голові вертухая дыныры. Всі збіги — не збіг.

Мене звуть Сергій Озеров і я не вмію пити. Взагалі я житель Донецька, але дуже люблю спиртне, хоч часто не контролюю, що і кому несу.

Знаєте, де в Донецьку тюрма номер 2? Я знаю — воно знаходиться на вулиці Артема, 7. До того, як будівля стала в’язницею, там знаходилася вугільна компанія, яка належить Ахметову. Ця компанія займалася реалізацією вугілля на підприємства Ахметова, тому там все було чікі-пуки — ремонтик, кондишны та інші ніштяки для білих комірців.

Але то було давно, до того як ми штурмом взяли будівлю під контроль дыныры, асвабадили тобто. Після цього ми, покидьки суспільства й просто невдахи, влаштували в цій будівлі «штаб добровольчого руху». Коротше, ми вигнали конторських щурів і оселилися там. Багато хто з нас тоді були реально в шоці — в туалетах компанії був ремонт крутіше, ніж у більшості «добровольців».

Перепрошую, трохи відволікся. Коротше, я почав служити дыныры прям в цьому будинку і став командиром взводу. У 2014 році платили нам добре, я отримував гроші на забезпечення взводу від росіян в цивільному і в камуфляжі. Потім я вирішив трохи повоювати проти біндер, не хотів дивитися на все по тб. Але воювати особливо не вийшло — біндери були чото агресивно налаштовані проти таких, як я зі зброєю, тому, у підсумку, я отримав поранення

Після поранення мені запропонували стати начальником варти в’язниці з такими ж пораненими як і я, мовляв поки вилікуєтеся і станете на ноги, охороняйте. Коротше, я прийняв пропозицію, шо було робити.

Потім почалася утворюватися так звана «рышпубликанская хвардия» захараста і типу підрозділу поліцаїв дыныры. У підсумку я, як колишній боєць батальйону «Схід», пішов служити в підрозділ «Патріот».

Перепрошую, знову відволікся. Ща про службу в тюрмі розповім.

Служба була не особливо пильна : у мої завдання входило не пускати колишніх військових з особистими проблемами в будівлю, а також впускати «вищі чини» дыныры за списком і по дзвінку. Платили непогано теж + служба була доба через двоє.

Службу потрібно було на трьох постах нести в будівлі, але це офіційна версія. Був ще четвертий пост, про який мало хто знає а хто знає, той краще б не знав]. Цей пост називався Глухий, він перебував у підвалах будівлі по вулиці Артема,7.

Приміщення, [підвали тобто] відносяться до цього посту, використовувалися для доставки в них громадянських, яких затримали, агентів сбУ, для утримання воїнів ВСУ. Також там була катівня, вона ж допросная.

Навколо будівлі в’язниці був паркан і один в’їзд. Ми, вертухаї, також налагодили освітлення території, відеонагляд. Після цього у мене додалося обов’язків, їх мені розповіли росіяни в камуфляжі. Одним з нововведень було проводжати певних людей на підвал з двома військовими, теж росіянами.

В один із днів на наш пост, на Глухий, приїхала слідчий з незрозумілими двома військовими, які навіть документи відмовилися пред’явити [слідак сказала шо це наші друзі з рф і нехер до них лізти]. Після цього слідчий дав мені папір, згідно з якою ми повинні були прийняти на підвал 8 «стільців», укладених тобто.

Забув вас познайомити зі слідчим, ось вона на фото.

Слідчого звали Приходько Катерина Володимирівна. Вона приходила на в’язницю номер 2 з лютого по квітень 2015 року.

В один із днів мого чергування приїхав так званий штабний фольскваген і дві машини супроводу і я почимчикував приймати «табуретки», укладених тобто. Затримані були у військовій формі і сильно побиті. Правда, це мене не парило від слова зовсім. Я провів їх вниз, в приміщення з камерами відеоспостереження, яке також було обладнано шумоізоляційними матеріалами [ми, вертухаї, там робили ізоляцію]. Також на підвалах на нашій в’язниці були задули всі витяжки в камерах+заварені металевими листами абсолютно всі вікна [навіть в допросной витяжка була запенена і в наших кабінетах забороняли вікна відкривати].

Внизу, в підвальному приміщенні, скрізь горіло світло. Таких камер для затриманих всього було 24 штуки, вони були дуже маленького розміру, як клітини.

Коли ці камери наповнювалися «люкс», до затриманих приїжджали слідчі з різних «відомств». До деяких полонених з числа військових був навіть особливий підхід: їх не били, а тупо з ними розмовляли під горілочку з оселедцем. Ми, вертухаї, тоді дуже здивувалися такій тактиці, особливо коли принести в перший раз наказали нам у допросную купу смаколиків на підносі і бухлишко

Взагалі допросных, які паралельно виконували функцію катівнях, було 4 штуки, а допитували полонених мінімум по 6 чоловік. Військових в допросную завжди водили по одному, щоб уникнути втечі. Коли «табурет» не коловся, про це знала вся наша в’язниця — слідчі включали музику, щоб ніхто не чув криків. Після цього ноу-хау я деякі пісні досі не люблю, адже досить моторошне враження справляє важкий рок і крики тварини [або пісні любе в перемішку зі стогонами].

Зовсім забув — в мої обов’язки входило також забезпечити, щоб ніхто не ввійшов на наш нульовий поверх, навіть з тих вертухаїв, що охороняли верхній поверх, який знаходився прямо над нами. Ніхто з тих, хто знаходився вгорі або не мав допуск в підвали не повинен був знати про те, що відбувається внизу : всі вертухаї з верхніх поверхів добровільно підписували папери про заборону відвідування підвалів. Ну, а якщо комусь із охоронців в’язниці дуже хотілося дізнатися, що ж відбувається внизу цікавого, ми відразу дзвонили мыгыбы дыныры і далі вже була не наша турбота[ кшталт після розмов з мыгыбы навіть деякі цікаві на власній шкурі відчули, шо на підвалинах нашої в’язниці робилося].

Всього за час моєї служби на в’язниці номер 2 у Донецьку через мене пройшло більше 70 «табуреток», яких я особисто приймав і проводив на підвал. Також я бачив людей, яких вночі здавав іншим органам безпеки» вночі, цих взагалі не вважав їх було багато тупо

Правда, була одна цікава закономірність — тих цивільних, кого привозили на Глухий, завжди завозили з заднього входу, щоб ніхто не бачив навіть як вони заїхали на в’язницю, причому це виконувалося принципово і вдень, і вночі

Били в допросных у мене на в’язниці затриманих? Били звичайно. Багато і часто. Спочатку били страшно, без оглядки на наслідки, потім більш професійно. Іноді навіть військових «фельдшер» приїжджав і ставив діагноз за типом «затриманий сам упав» або «послизнувся».

Деякі «табуретки» зникали через три години після затримання і перебування на підвалі, деякі сиділи тижнями-місяцями. Були, звичайно ж серед затриманих бізнесмени, які часто каталися туди-сюди: то заїдуть на підвал, отримають по куполу в допросной і поїдуть у супроводі конвою, то знову заїдуть на в’язницю.

Під час моїх чергувань я чув від «силовиків», що абсолютна більшість полонених потрапили на повну котушку: живими сонця вони більше не побачать ніколи і ніхто їх ніколи не знайде у нас на в’язниці

До речі, слідчого Приходько у нас на в’язниці поважали. Я особисто водив її не раз на допит до цивільних, які були прописані у слідчого на районі і яких саме вона вивела на чисту воду — вони тупо все зізнавалися в «шпигунстві» їй і підписали папери. Так, їй іноді допомагали розколоти «шпигуна» 2 росіян, які її супроводжували завжди і скрізь. Дуже вона з «фахівцями з розколу» мені нагадувала Трійку, яка при срср була. Чому? Після її допитів камери з «признавшимися» порожніли, а цих людей більше ніхто не бачив у нас : полонених часто вивозили прям вночі після допиту в невідомому напрямку і більше ми з ними не перетиналися.

Знаєте, що найприкріше особисто для мене, начальника варти в’язниці номер 2 у Донецьку? Коли моя реабілітація після поранення закінчилася, мені вручили папір, де потрібно було підписати угоду про нерозголошення, мовляв я навіть дружині не маю права розповісти, чим я займався і кого охороняв, інакше буду розповідати про свій вчинок мыгыбы дыныры.

Допомагав я вибивати свідчення? Так, допомагав. Іноді ми просто били полонених, щоб зняти стрес, використовуючи їх в якості боксерських груш. Сняться мені кошмари з криками або особами полонених, яких били і катували? Ні, не сняться. Мені взагалі наплювати на них, я свою роботу робив завжди на совість.

Боюся я карми або відплати? Немає. Я продовжую вбивати Українців. Я на передовій постійно, але іноді хочеться напитися[ і це у нього успішно виходить. Ф. Д] і забутися: є, що згадати про службу в тюрмі дыныры та немає чого дітям розповісти. Якось так. Кінець.

Мораль. Бути може в ЄС і США забули, але я нагадаю: в центрі Європи, на окупованій рф частини України, перебувають не один діючий концтабір і тортурні. Всі ці табори смерті спонсоруються рф з особистого схвалення путіна [тільки в Донецьку, місті, який брав Євро 2012, я знаю мінімум 8 аналогів Дахау].

У зв’язку з цим у мене питання: чи варто дешевий з рф газ того, щоб закривати очі на нацисткую россиию і нацистські методи ведення війни? І так — хотілося б почути думку правозахисників з світовим ім’ям з приводу таборів смерті в Європі. Якщо такі ще залишилися, а не продалися за рублі. Спасибі.

Фашик Донецький