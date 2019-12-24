Відмовилися пропускати «швидку»: мережа скипіла через витівки автохамов в Києві

У мережі бурхливо обговорюють відео, зняте в годину пік у Києві, на якому автомобіль патрульних «пробиває» дорогу швидкої допомоги з важким пацієнтом.

Відео з переповненою столичній вулиці в годину пік в мережу виклав ресурс «Київ Оперативний».

«Працюю в бригаді швидкої медичної допомоги. В самий час пік везли „важкого“ пацієнта у відділення, але нам чомусь ніхто особливо не поступався дорогою… Хочу висловити величезну подяку поліції з номерним знаком 2384. Вони без прохань виїхали перед нами і, включивши звукову сирену і проблискових маячків, зробили „зелений коридор“. Респект вам мужики від усієї екстреної медичної допомоги. Довезли пацієнта оперативно, жити буде», — йдеться у коментарі до відео.