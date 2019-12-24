Вбивство в Гідропарку в Києві: кілер спалив авто

У чоловіка, якого 23 грудня застрелили в київському Гідропарку, вбивця вистрілив не менше 11 разів.

Видання, посилаючись на інформоване джерело в правоохоронних органах, пише, що загиблий — столичний бізнесмен. У момент вбивства він перебував на задньому сидінні власного автомобіля, припаркованого біля кафе в Гідропарку.

Разом з ним у машині була його знайома, яка в результаті замаху не постраждала. Правоохоронці повідомляли, що кілер втік у напрямку мосту Патона на Mercedes-Benz. Пізніше машину, на якій, ймовірно, виїхав вбивця, знайшли спаленою під мостом Патона.

До речі, столичні рятувальники повідомили, що незабаром після вбивства (а воно відбулося після трьох годин дня), у 15:34, надійшло повідомлення, що на узбіччі проїжджої частини дороги біля мосту Патона горить Mercedes. Займання ліквідували о 16:06. Правда, вогонь повністю знищив машину.

А «Київ Оперативний» опублікував у соціальних мережах відео палаючого авто.