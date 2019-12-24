Уральські депутати відмовилися повернути Єкатеринбургу прямі вибори мера

Депутати заксобранія Свердловської області відхилили у другому читанні законопроект про повернення прямих виборів мера Єкатеринбурга. Чергову спробу повернути вибори зробив депутат В’ячеслав Вегнер.

«Вибори можна порівняти з вибором супутника життя. Коли ми робимо все по любові, підвищується народжуваність, зростає бюджет… Але є інший варіант: можна з’їздити в підворіття, де мамка виставить трьох дівок. Це сурогат. Є і третій шлях, який обрав другий син Іуди Онан. Питання просте: свобода вибору, сурогат або імітація», — заявив Вегнер колегам по парламенту.

Як повідомляє ЕТВ, після короткого обговорення депутати відхилили законопроект про прямі вибори: проти виступив 31 депутат із 41.