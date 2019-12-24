ФБК: Співробітника фонду Шаведдинова відвезли в Архангельськ служити в армію

Співробітник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Руслан Шаведдинов під поліцейським конвоєм доставлений з Москви до Архангельська для проходження строкової служби в армії.

Напередодні вдома у Шаведдинова в Москві пройшов обшук, потім його відвезли на допит в Слідчий комітет, а ввечері, за словами прес-секретаря ФБК Кіри Ярмиш, його доставили на збірний пункт для призовників. За даними ФБК, потім Шаведдинов був перевезений в Архангельськ.

Засновник ФБК Олексій Навальний заявив, що заклик Шаведдинова на службу «абсолютно незаконний», оскільки співробітник фонду зараз у суді оскаржує дії військкомату і до судового вирішення його закликати не можна.

За непідтвердженими даними з соцмереж, Московський міський суд напередодні підтвердив правомірність дій військкомату.

Alexey Navalny

✔@navalny

Служба в армії перетворилася просто в тюремний механізм. Різновид позбавлення волі. В квартирі Руслана @shaveddinov зламали двері, викрали його, вмить посадили на літак (!!), відвезли кудись в Архангельськ і там возять під конвоєм з величезною кількістю поліції