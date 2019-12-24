Ще одна Небесна сотня. Із початку року на фронті загинули 110 наших захисників

Станом на 23 грудня 2019 року на фронті російсько-української війни загинули 110 військових.

Про це повідомляє «Новинарня»

У січні на війні загинули троє захисників, у лютому й березні – по вісім, у квітні – 15, явились в місті у – дев’ять ятеро, у червні – восьмеро.

У липні загинуло 14 воїнів, у серпні – восьмеро, у вересні – 13, у жовтні – дев’ять ять, у листопаді – шестеро, до грудні – наразі дев’ять ятеро.

«Солдати, сержанти, офіцери. Піхотинці, солдати, матроси, медики, добровольці, спецпризначенці. І майже діти, і ті, хто їм у діди годиться. Від стрільця й сапера – до елітного розвідника й комбрига», – йдеться у повідомленні.

Серед 110 полеглих – троє жінок.

«Вони – не «білий шум», – наголошує видання. – Це справжні люди, люди великої душі. Їхній подвиг не буде марним, якщо ми їх пам’ять пам’ятатимемо».