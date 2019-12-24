СБУ вилучила в Одеській області контрабандний тютюн на 250 тисяч доларів

Служба безпеки України блокувала незаконне ввезення в нашу країну через один із морських портів Одещини фальсифікованого підакцизного товару – тютюну для кальянів.

Правоохоронці виявили у порту оформлення митницею контейнер з вантажем, де виявили та вилучили понад 27 тонн контрафактного тютюну з однієї з країн Близького Сходу. За попередніми оцінками вартість вилученого товару становить майже 250 тисяч доларів США.

Наразі контрабандний тютюн вилучили співробітники фіскальної служби. Тривають заходи для встановлення осіб, причетних до організації контрабандних поставок, зокрема посадовців контролюючих органів.

Операція проводилася спільно з Державною фіскальноою службою, Департаментом внутрішньої безпеки поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.