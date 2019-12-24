Неподалік полігону на Черкащині невідомі зливали нечистоти з різким запахом (відео)

Несанкційований скид рідини відбувався в селі Нова Дмитрівка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє начальник управління екологічного нагляду у Черкаській області Олександр Позняков.

В ході обстеження виявлено факт виливу невідомої речовини сірого кольору з різким запахом, яка витікає за межі території Золотоніського полігону твердих побутових відходів.

Відділом інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції Центрального округу відібрані проби ґрунту, складений акт відбору проб. Площа забрудненої ділянки складає 5218,88 квадратних метрів.

Після проведення вимірювань складу та властивостей ґрунтів відібраних на території, що межує з полігоном та за наявності відповідних підстав, Держекоінспекцією Центрального округу будуть проведені розрахунки заподіяної шкоди довкілля, а матеріали за даним фактом будуть передані до правоохоронних органів.

: zmi.ck.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.