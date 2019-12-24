Настя Каменских вышла в свет в полупрозрачном наряде

Украинская певица Настя Каменских появилась в соблазнительном наряде в эфире «Х-Фактора».

Каждый эфир Настя Каменских восхищала поклонников стильными образами и публиковала фотографии на официальной странице в Instagram. Она экспериментируют с образами и при этом нередко меряет элегантные вечерние наряды.

Теперь же Каменских засветилась в боди, подчеркнувшем ее стройную фигуру, а поверх него – длинная мантия.

«Вы уже смотрите СТБ? Сегодня очень крутой эфир, финал 10 сезона Х-фактора и мой любимый участник Вельбой, покажет то, чего вы точно не ожидали увидеть, а также выполнит свою авторскую песню! Он очень старательный, талантливый, не похожий ни на кого, со своей неповторимой харизмой. У него есть х-фактор! Поддержите его!» – написала Каменских.

«К чему здесь постоянно-то язык верх? Уже надоело и некрасиво это совсем! Достаточно этих ужимок на камеру Настя», «Я без ума! Как я это увидела, я была в шоке. Это такая красота, я таю! Просто глаз не отвести от тебя, Настя», «Такая милая… Тебе идет этот образ, хотя, все остальные тоже потрясающие!» – комментируют поклонники.

: showbiz.clutch.ua