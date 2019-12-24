Українські військові отримали модернізований винищувач (фото)

204-та Севастопольська бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Повітряних Сил ЗС України отримала капітально відремонтований винищувач МіГ-29УБ.

Зазначається, що відремонтований навчально-бойовий винищувач прибув із Львівського державного авіаційного-ремонтного заводу у п’ятницю, 20 грудня.

У Луцькому Аероклубі «Крила Волині» зафіксували прибуття винищувача на військовий аеродром.

: shotam.info

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