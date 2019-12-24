Зеленський пішов по шляху Януковича і Порошенко — політолог

Адже ми не хочемо, щоб замість вічно життєрадісного президента Зеленського було «порожнє місце», заповнюються енергією і жадібністю його оточення. А «президент – семулякр» Зеленський — це для долі української держави набагато гірше, ніж президент-зек Янукович або президент-олігарх Порошенко.

В Україні склалася стара політична традиція. Кожен новий президент хоче зміцнити інститут президента і свій режим особистої влади під виглядом прогресивних реформ. При цьому ніхто з них не намагається пояснити людям, навіщо йому так багато повноважень, і ображаються на зустрічні питання про загрозу узурпації влади або відсутності виразного публічного плану реформ.

Таку думку висловив сьогодні у Фейсбуці відомий політолог Віктор Небоженко.

Особливо багато підозр викликає той поспіх або таємничість, з якої виникають ці сирі законопроекти, які зміцнюють чиюсь владу і багатство, але не мають прямого відношення до реформ або демократії.

Так робили колишні президенти Янукович і Порошенко. На цей шлях «випадково» вступив і президент України Зеленський.

Всі ці «пухкі» законопроекти, які раптово «вивергаються з надр» Офісу президента України від імені Зеленського — про землі, Донбасі, децентралізації, ДБР, прокуратурі та інші — не зрозумілі ні народним депутатам, ні українському суспільству і впираються в один і той же питання: де ваша публічна програма реформування України, прийнята суспільством і яка потребує такої концентрації влади. Покажіть чіткий політичний курс, який буде проводитися в країні в найближчі три роки. І тоді буде зрозумілий зміст і послідовність, логіка реформ, що проводяться.

Як, наприклад, у важкому для Великобританії випадку з «Брекситом». Борис Джонсон би послідовний і чесний з британськими виборцями, а не як говорив наш політик кокетливо: я вам нічого не винен. А сам, відразу ж після виборів кинувся продавати землю, руйнувати Конституцію і накопичувати владу.

Сенсаційна перемога Консервативної партії Джонсона на останніх виборах у Великобританії показала, що виборці люблять і цінують послідовність, ясність і відкритість політичних цілей партій.

Інший приклад — численні вуличні бунти в Парижі, які є головною політичною проблемою президента Франції показали, що завдяки «методу Макрона-Зеленського» можна стати навіть президентом країни, але не можна довго обманювати людей або робити те, що обіцяв на виборах, щоб не злякати виборця.

Поки українське суспільство ще вірить в «добрі наміри» президента Зеленського, але воно явно не має наміру терпіти над собою квазі-реформи методом «проб і помилок» або в результаті якихось таємних домовленостей із закордонними «користувачами». Не можна починати будь-яку реформу, не знаючи її ймовірних результатів і непередбачуваних наслідків для країни.

Тим більше, не можна експериментувати з Україною, особливо під час війни з могутнім сусідом, який використовує будь-який промах української влади у своїй стратегії «керованого хаосу».

Легковажне ставлення оточення українського президента до громадської думки і «якості продукції» — від скандальних заяв, кадрових призначень до відверто слабких законопроектів, може привести до політичної «дереалізації» Зеленського, коли народ перестане помічати, звертати увагу на свого президента, а не просто критикувати чи знущатися над ним у фотожабах над ним і його друзями, «фриками –самокатчиками».

Адже ми не хочемо, щоб замість вічно життєрадісного президента Зеленського було «порожнє місце», заповнюються енергією і жадібністю його оточення. А «президент – семулякр» Зеленський — це для долі української держави набагато гірше, ніж президент-зек Янукович або президент-олігарх Порошенко.

Відсутність чесності і відкритості «реформаторських іграх» влади з народом – занадто ризикований стиль управління країною, змучену війною і важкою економічною кризою.

Здається, що поки в Офісі президента немає жодного впливового політика», який би розумів, що будь-яка найдобріша реформа, не забезпечена народною підтримкою, закінчиться погано, як для її ініціаторів і таємничих «вигодонабувачів», так і для України. Ніхто із самовпевнених менеджерів, продюсерів та бізнесменів в Офісі президента досі не зрозуміли простої істини, що умовою успіху будь-якої реформи є раптовість та швидкість прийняття рішень, а її легітимність в очах народу, без чого неможливо терпіння і мобілізація українського суспільства, особливо на першому, тяжкому етапі реформування.

Відсутність легітимності проведеної реформи не менш небезпечно, ніж її провал.

І тоді вже ніхто, крім «всесильного» президента-симулякра і його незвичайного оточення, не буде нести персональну відповідальність за черговий, гострий соціально-політична криза в країні при похмурому очікуванні змученого реформаторськими експериментами народу.