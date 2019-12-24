Більше сотні правоохоронців оточили Апеляційний суд Києва перед засіданням по апеляції для Юлії Кузьменко

Під будівлею Апеляційного суду міста Києва встановили кордон з понад сотні представників Нацональної гвардії перед початком засідання суду у справі про апеляцію щодо запобіжного заходу для підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Про це повідомляє кореспондент ІНФОРМАТОРа з місця подій.

За його словами, для охорони будівлі Апеляційного суду Києва прибуло щонайменше сім автомобілів з представниками Національної гвардії та Національної поліції. Загалом біля приміщення суду знаходиться більше сотні силовиків.

Київський апеляційний суд. Фото – Роман Пєтушков