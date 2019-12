“SOCAR” і олігарх Тураб Мусаєв підвели Ільхама Алієва під вбивство

Топ-менеджер Socar Тураб Мусаєв підвів голову Азербайджану під «Мальтагейт»

Сьогодні, 24 грудня, день народження відзначає президент Азербайджану Ільхам Алієв

Настрій у нього, як вважають джерела не дуже хороше. І винуватець цього топ-менеджер азербайджанської нафтової компанії SOCAR Тураб Мусаєв. Він став фігурантом справи про одному з найгучніших європейських злочинів — вбивства мальтійської журналістки Дафни Галичини. А слідом розкрилися багатомільйонні корупційні схеми за участю представників правлячої еліти Азербайджану та членів сім’ї президента республіки Ільхама Алієва. (Останній, до речі, з 1994 по серпень 2003 року був віце-президентом, а потім першим віце-президентом SOCAR). Розслідуючи ці схеми, і загинула Дафна Галичина.

Над верхівкою Азербайджану, Турабом Мусаевым і його братом Талехом «хмари згущуються» з кожним днем. Нещодавно родина Дафни Галичини звернулася до Європол з проханням надати необхідну підтримку розслідування, яке намагається простежити тіньовий грошовий шлях між Мальтою, Азербайджаном та Об’єднаними Арабськими Еміратами. Вже «спливли» документи про те, що послугами цієї «пральні» користувалися члени правлячої еліти Азербайджану і члени сім’ї президента республіки Ільхама Алієва. Це керівники азербайджанської нафтової держкорпорації SOCAR, міністр МНС Кямаледдин Гейдаров, заступник голови МЗС Араз Азімов та інші високі чиновники, а також дочки президента – Лейла і Арзу Алієви. Через цю «пральню» були «відмиті» і кошти, викрадені з бюджету Мальти.

Розслідуванням усіх цих махінацій займалася Дафна Галичина. А 16 жовтня 2017 року в Мальті прогримів вибух. Бомба була закладена під автомобіль Дафни Галичини.

Вбивству передували численні телефонні погрози. А в листопаді 2019 року на Мальті почалися затримання і арешти у справі Галичини.

30 листопада під варту за звинуваченням у співучасті у вбивстві був узятий місцевий магнат Йорген Фенек.

Фенек мав газовий консорціум з азербайджанської держкомпанією «SOCAR». За контрактами, організованим Фенек і Socar, Мальта отримувала газ за дивною ціною – на 40% вище ринкової. Мальта втратила вже більше мільярда доларів.

Йорген Фенеч

Консорціуму приписують не тільки «схематоз» з азербайджанським газом, але історії з перепродажем мальті британського скрапленого газу, а ще – фінансові маніпуляції, які перетворили острівна держава «пральню» для азербайджанських капіталів, виведених із країни.

В Європі вже прямо говорять про причетність до комбінаціям директора «Electrogas» Тураба Мусаєва. Він не тільки забезпечував зв’язок мальтійської і азербайджанської сторін, але і разом з братом Талехом був вигодоодержувачем незаконної діяльності на Мальті.

Суть угоди між Азербайджаном і Мальтою

У 2013 році уряд Мальти оголосило тендер на будівництво електростанції на острові і її подальше забезпечення скрапленим газом.

Тендер виграв «Электрогаз», третина якого належить азербайджанському державному підприємству Socar.

Потім в 2015 році «Электрогаз» підписав з тієї ж СОКАР контракт на постачання зрідженого природного газу.

У 2017 році почалися поставки: і Мальта купує газ за цінами, набагато вищими від ринкових.

Як з’ясувала Guardian, схема працювала так:

1. СОКАР закупила у Shell близько 113 мільйонів доларів газу.

2. СОКАР продала весь цей газ компанії «Электрогаз Мальта», але за ціною близько 153 мільйонів доларів. І отримав прибуток у розмірі 40 мільйонів доларів.

3 Electrogas Malta продає газ мальтійської компанії Enemalta за тією ж ціною. Потім Enemalta — з «Электрогазом» — перетворюють газ на електрику.

Газ транспортується у зрідженому вигляді. Азербайджан володіє величезними запасами нафти і газу, але він не виробляє скраплений газ. У SOCAR немає досвіду виробництва або торгівлі скрапленим газом.

Інтереси SOCAR в правлінні Electrogas являє азербайджанець Тураб Мусаєв, він же — директор департаментів СПГ і розвитку бізнесу в самій SOCAR, він же — співробітник її швейцарської «дочки» — компанії SOCAR Trading. За відомостями журналіста Times of Malta Айвена Мартіна, посередник вбивства Дафни Галичини Теума розповів, що незадовго до злочину Йорген Фенек зустрічався і довго розмовляв з якимсь Турабом». Репортер не сумнівається, що це був саме Тураб Мусаєв і як доказ наводить у своєму твіттері фрагмент електронного листування, в якій Мусаєв фактично координує дії уряду Мальти за «вирішення проблем» державної енергетичної компанії Enemalta. Характерно, що лист починається словами «Сьогодні вранці ми з Йоргеном (Фенеком) розмовляли з Конрадом Міцці…» — тобто, згадані відразу два підозрюваних у причетності до вбивства журналістки. Ну, і звичайно, не можна не відзначити той факт, що громадянин Азербайджану, який представляє інтереси SOCAR, на пару з місцевим бізнесменом вирішує долю «національного надбання» Мальти.

У тісному ділової зв’язці з Турабом Мусаевым працює його брат — Талех Мусаєв. Зокрема, брати спільно володіють блокуючим пакетом акцій британської компанії Savannah Petroleum, яка займається нафтогазовими розробками в Африці: Талех через належні йому фірми Aralia Capital S. A. і Peleng Holding Corporation, SOCAR Trading — через Luzon Investments S. A.

Структура управління SOCAR Trading — це взагалі свого роду калька з системи керівництва Азербайджаном, де все зав’язано виключно на родинних і кланових відносинах. Тураб Мусаєв формально працює заступником Хайяла Ахмедзаде — 42-річного віце-президента з розвитку бізнесу. У свою чергу, Талех Мусаєв був пов’язаний з Хайялом Ахмедзаде через управління компанією STL Oil and Gas SA, про що сказано на офіційному сайті Офісу реєстрації юросіб кантону Женева (Швейцарія).

Ця компанія була ліквідована в 2017 році, а її зобов’язання перед третіми особами передані SOCAR Trading.

Став небезпечним для співпраці SOCAR, має все більше інтересів в Росії. Як повідомляє телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, покупцем частки в Антипинском НПЗ стала азербайджанська SOCAR, в Росії яку представляє однокурсник президента Ільгам Рагімов. При цьому при угодах зовсім не враховувалася думка іншого однокурсника Путіна Миколи Єгорова, який володів НПЗ разом з Дмитром Мазуровым. Так, потім йому заплатили 25 млн дол, але кажуть сам Єгоров цим незадоволений. А тут ще й Борис Титов почав готувати доповідь про те, як фактично Ощадбанк захопив НПЗ у Мазурова. І тут, як не можна до речі для SOCAR, з’явилося розслідування журналістів з Мальти, які з’ясували, що керівництво SOCAR може мати відношення до відмивання на Мальті грошей з Азербайджану і до вбивства журналістки Дафни Галичини восени 2017 року.

Як працювала схема відмивання грошей? Цю схему виявила Дафна Галичина, а сьогодні про неї говоримо. На рахунки офшорних фірм Egrant Inc. і Hearnville Inc, кінцевим бенефіціаром яких був Конрад Миззи, і фірми Tillgate Inc., належала Киту Шембрі, регулярно надходили великі суми грошей з банківського рахунку компанії, що належить «політично значущим особам» в Азербайджані. Ще однією такою ж компанією-прокладкою стала дубайська 17 Black, 100-процентним засновником якої був Йорген Фенек. Тобто, головними користувачами всіх цих офшорів були не мальтійці, а азербайджанці – члени правлячої сім’ї, а також ключові міністри і керівники держкорпорації SOCAR.

Найбільш детально схема видно на прикладі діяльності мальтійського банку Pilatus. Досить скромна клієнтська база банку – всього 150 чоловік – складалася, в основному, з представників азербайджанської правлячої еліти. В їх числі були доньки президента Азербайджану Ільхама Алієва Лейла і Арзу, чиї компанії регулярно використовували Pilatus для міжнародних фінансових трансферів. При цьому транскордонні грошові потоки, які проходили через Pilatus за маршрутами Азербайджан – Дубай (ОАЕ) – Мальта – Британські Віргінські острови, обчислювалися мільярдами доларів.

За основу розслідування був узятий маршрут однієї транзакції, проведеної через цей банк, про яку встигла розповісти у своєму блозі ще сама Дафна Галичина. Цей переклад на суму 1 млн доларів надійшов з рахунку дубайської компанії Sahra FZCO, бенефіціаром якої була старша дочка президента Азербайджану Лейла Алієва, на рахунок фірми, що належала, як з’ясувала журналістка, дружині прем’єр-міністра Мальти Джозефа Мускату.

З’ясувалося також, що спочатку дубайські компанії-учасниці транзакцій Sahra FZCO і al Shams Sahra FZCO були зареєстровані на синів міністра надзвичайних ситуацій Азербайджану Кямаледдина Гейдарова – Талі та Ниджата.

Гейдаров відомий в Азербайджані як колишній директор однієї з найбільш корумпованих структур – митниці, якою він керував з 1995 по 2006 роки.