Джамала одягнулася в речі з секонд-хенду і повторила гламурний образ Аріани Гранде

Українська зірка довела, що виглядати стильно можна на будь-яку суму.

Люди часто кажуть, що зіркам простіше одягатися круто, бо у них багато грошей і можливостей. Співачка Джамала вирішила довести, що не в смак і стиль не залежать від товщини твого гаманця.

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У своєму Instagram зірка засвітилась в образі популярної Аріани Гранде: той самий високий хвіст, рожеві відтінки, довжина міні і довжелезні стрілки.

В этом году решила порадовать вас чем-то необычным и для записи нашего новогоднего поздравления выбрала образ Арианы Гранде. Попросила стилиста составить мне look, но с условием, что все вещи должны быть из секонд-хенда или комиссионных магазинов. Я за осознанное потребление! Не хочу, чтобы наша Земля превратилась в свалку,

– написала Джамала, закликаючи фоловерів не згрібати все з полиць торгових центрів, а усвідомлено оновлювати гардероб.

Селебріті зізналась, що цей лук коштував 2000 гривень. У відповідь деякі фани заявили, що для “секонду” це занадто дорого. Інші ж похвалили зірку за креатив. А як тобі такий образ Джа та ідея одягатися у вінтаж?

: lux.fm

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