Трамп вимагає не затягувати з імпічментом

Президент США Дональд Трамп знову висловив обурення тим, що демократи затримують процес в Сенаті в рамках імпічменту, і передбачив швидке звільнення спікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

«Яке право божевільна Ненсі має на те, щоб затягувати процес у Сенаті? Ніякого! У неї погані докази, і вона прагне зробити так, щоб результат не став для неї негативним. Полювання на відьом повинна закінчитися зараз же процесом у Сенаті», — написав американський лідер в Twitter.

Трамп зазначив, що демократи з нижньої палати намагаються таким чином «підпорядкувати собі Сенат».

Раніше Трамп звинувачував опозицію в порушенні конституції затягуванням передачі обвинувального висновку в Сенат.

При цьому в 2019 році Сенат вже не зможе розглянути імпічмент — він пішов на канікули і повернеться лише 6 січня 2020 року.

Нагадаємо, за імпічмент проголосувала Палата представників США. Тепер голосування має відбутися в Сенаті, де у республіканців – більшість.

Президента США офіційно звинуватили за двома статтями в рамках імпічменту: у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Приводом для розглядів стала інформація про те, що американський лідер чинив тиск на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи розпочати розслідування щодо сина Джо Байдена в обмін на разморозку військової допомоги.