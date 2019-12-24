Під загрозою всі: в Україні спливло нове шахрайство з картками

Напередодні новорічних свят знову активізувалися шахраї, які виманюють у українців мільйони гривень. В основному працюють через SMS-повідомлення і шахраюють з банківськими картами. За грудень зловмисники здійснили кілька як нових, так і вже давно перевірених схем.

Докладніше про те, як обманюють українців, і як не попастися на виверти шахраїв.

Наживаються на довірливих

На початку грудня жителям України почали приходити SMS-повідомлення про те, що їм на мобільний рахунок зараховано 259 000 грн. А далі вказано номер телефону, на який потрібно зателефонувати, щоб нібито дізнатися подробиці і оформити свій «виграш».

Подальше – досить банально. Ви телефонуєте за вказаним номером, де автовідповідач просить вас чітко і розбірливо назвати всі дані: ПІБ, дата народження, адресу проживання.

Через кілька днів вам передзвонюють для уточнення даних паспорта, його номер і код ІПН. Все це, природно, потрібно для того, щоб отримати «виграш».

Після цього шахраї крадуть з допомогою функції онлайн-заміни SIM, а потім телефонують з вашого номера на гарячу лінію банку, отримують доступ до онлайн-банкінгу, а там вони можуть робити з вашим банківським рахунком все, що завгодно.

Довести, що хтось шахрайським способом зняв з рахунку гроші або набрав кредитів досить складно, адже шахраї можуть навіть використовувати для дзвінків ваш раніше записаний голос.

Як стало відомо, «розлученням» українців займається якась компанія під назвою «7-Бажань». Вона світилася в новинах про афери ще в лютому 2019 року. Тоді постраждали переважно дніпряни, коли користувачам різних мобільних мереж прийшла SMS-розсилка з текстом: «Ваш статус «Переможець»! Ми готові вручити 259 000 грн! Тел (044) 503-33-35″.

Як бачимо, сума виграшу залишилася та ж, тільки номер змінився.

Про більш новому способі околпачивания довірливих громадян раніше докладно писав OBOZREVATEL. Суть схеми полягає в тому, що вас чекають прямо біля банкоматів та обманним шляхом змушують віддавати нібито вкрадені гроші.

Так, у Києві пенсіонерку «розвели» на 500 грн. Літня жінка пішла до банкомату біля торгового центру зняти пенсію. Біля банкомату стояло кілька чоловік. Коли підійшла її черга, вона помітила, що молодий чоловік, який знімав гроші перед нею, забув картку. Вона покликала його, він вже відійшов на кілька метрів. Він крикнув їй, щоб вона витягнула картку, а то банкомат її зараз проковтне. Вона так і зробила.

Поки жінка вставляла свою картку, ззаду раптом пролунав обурений голос молодої людини: «А де мої гроші? Ви їх зняли!» Пенсіонерка нічого не могла зрозуміти. Тут же з’явилася жінка, яка заявила, що стояла неподалік і все бачила.

Шахраї з двох боків почали пресувати пенсіонерку і погрожували викликати поліцію. Злякавшись, жінка віддала 500 гривень.

Днями, 22 грудня, Киберполиция України повідомила про затримання місцевого мешканця міста Дніпро, який дублював банківські картки громадян і знімав з них гроші. За півроку він заволодів більш ніж 1 мільйоном гривень громадян.

Для цього зловмисник замовив більше сотні карт, які не мали ідентифікатора користувача, тобто виступали «білим пластиком». Надалі він використовував ці картки для дубляжу оригінальних карт громадян.

Злочинна схема виглядала так: при використанні банкомата він імітував виникнення проблеми та пропускав до банкомату наступного користувача. Перед цим зловмисник проводив спеціальні маніпуляції з банкоматом, які дозволяли копіювати картку наступного користувача. Потім отримував доступ до банківських карток громадян.

Також він міняв фінансовий номер телефону на свій, що дозволяло керувати системою інтернет-банкінгу потерпілого. Це дозволило не тільки викрадати наявні на картках кошти, але і збільшити кредитні ліміти на рахунках постраждалих осіб і оформляти онлайн-кредити.

Банкомат

В «тренді» залишаються й інші методи розлучення, коли вам приходить SMS-повідомлення, в якому зазначено, що ваша банківська карта заблокована. Там же вказаний номер, зателефонувавши на який, ви зможете вирішити «проблему». Далі ви називаєте нібито оператору банку, номер картки, термін її дії та код SMS-повідомлення, після чого ви виявляєте пропажу особистих коштів з картки.

Крім того, зловмисники почали підробляти SMS-оповіщення від банків. Купуючи товари з рук через популярні онлайн-платформи, шахраї відправляють липові повідомлення про зарахування коштів на вашу банківську карту, після чого продавець передає товар. Але після перевірки рахунку виявляється, що грошей на карті немає.

Нові/старі схеми

Заступник директора ЕМА Олеся Данильченко в коментарі OBOZREVATEL розповіла, що описані схеми дійсно існують, але масштаби досить малі, якщо взагалі не зводяться до поодиноких випадків.

«Що стосується запису голосу, я такого не чула. Можливо, є вже й такі способи шахрайства, але до мене це не доходило. Так, особисті дані виманюють, але що стосується ідентифікації по голосу, тобто тільки розпізнавання за номерами. Другий випадок (з вимаганням грошей у банкоматів) у нас є дані тільки по одному посту в соцмережі, а більше про таких випадках теж нічого невідомо», – каже вона.

Схема, яку використовував спійманий Киберполицей зловмисник, теж не до кінця зрозуміла. Данильченко каже, що, найімовірніше, мова йде про скіммінг-пристрій, що копіює дані магнітної смуги на карті.

«Тут нічого нового немає, це давня історія, і ми завжди говоримо людям, що потрібно прикривати номерну панель при введенні PIN-коду. Тому що просто копіювання магнітної смуги нецікаво, їм потрібен PIN-код, щоб після копіювання даних карт, можна було проводити операції», – пояснює експерт.

За словами Данильченко, найбільш поширеною схемою шахрайства залишається саме скіммінг, а також підміна банківських номерів.

«Основною проблемою, з якої до нас зверталися з банків, це підміна банківських номерів. Ми завжди просимо звертати увагу на номер, найчастіше копіюються ті номери, які зазначені, як контактні номери на сайтах фінансових установ. Але ці номери використовуються як вхідні, банки ніколи не будуть з них дзвонити. Наскільки це масштабно, поки сказати не можу, але поводження з банків у нас були», – повідомили в ЕМА.

За словами експерта, найчастіше такі дзвінки йдуть з непідконтрольних Україні територій «Л/ДНР», це основне джерело проблем. Від їх же схем страждають Беларцси і Росії. У зв’язку з цим людям рекомендували говорити українською, якщо у них виникали підозри, що по ту сторону з ним розмовляє шахрай.

В українців виманюють гроші

РБК

«Враховуючи, що більшість таких дзвінків надходять з окупованих територій, де є складності з використанням української мови, ми радили людям говорити українською, і таким чином спугивать шахраїв. А тут мені зателефонували і самі почали розмову українською, із-за чого створюється враження, що тобі дзвонять з держустанови. Я в перші секунди навіть сама повірила. На це теж треба звертати увагу», – розповіла вона.

Крім цього, Данильченко нагадала про давню схемою з установкою спеціальної панелі, яка затримує знімається вами готівку всередині банкомату.

«Напередодні новорічних свят знову активізується такий вид шахрайства, як «кештрепинговые» накладки. У цей період українці більше знімають готівку, тому зловмисники вдаються до використання саморобних пластин, в яких застряє готівка. Це раніше активно використовувалося, і зараз ми про це вже забули», – зазначила вона.

«Кештрепинговая» накладка

kyiv.gp.gov.ua

Як не попастися і що робити, якщо гроші все ж зняли

В першу чергу, що необхідно для себе усвідомити – банк ніколи не буде питати у вас додаткову інформацію про картку або особисті дані: «Навіть якщо банк дзвонить вам, щоб перевірити якусь операцію, то це пов’язано з тим, що банк її бачить, він знає, до якого він дзвонить клієнтові, по якій карті йде операція, вся ця інформація у нього є. Якщо починають запитувати інформацію не про проведеної операції, а дані карти, це ознака того, що вам телефонують шахраї», – говорить Данильченко.

Якщо з якоїсь причини ви все ж повідомили свої дані шахраям, але швидко зрозуміли, що зробили помилку, варто негайно заблокувати свою карту. Для цього ви можете зателефонувати в ваш банк, але швидше це можна зробити через інтернет або мобільний банкінг.

«Якщо гроші все ж встигли зняти, моя рекомендація – йти писати заяву в Киберполицию. В кінці 2017 року департаменту забрали повноваження з розслідування інтернет-злочинів і передали цю функцію кримінального розшуку. Але у них немає відповідного рівня підготовки і можливостей, які є у Кіберполіції, і, по суті, справи «спускали на гальмах» протягом двох років. І ось з листопада 2019 року їм повернули цю функцію, і є надія на те, що розслідування будуть проводиться ефективніше», – сказала Вона.