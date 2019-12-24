“Ти тварь”: прихильники Кузьменко намагалися виштовхати журналістку із зали суду

На засіданні у справі Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, в Апеляційному суді Києва у вівторок, 24 грудня, соратники Кузьменко напали на журналістку.

Про це передає кореспондент “Вести.иа”.

З опублікованого відео видно, як соратники Юлії Кузьменко штовхали і виганяли з будівлі суду журналістку видання Шарий.net, яка значилася третьою в списку “Партії Шарія”. На кадрах чути, як її називали “тварюкою” і “провокатором”.

Журналістка Антоніна Бєлоглазова викликала поліцію в будівлю суду – поліція прибула.