Антоненко і Кузьменко познайомилися з-за ДТП і бачилися до вибуху автомобіля Шеремета всього два рази, — адвокат Добош

У 2015 році, під час подій у Криму, підозрювані у справі Шеремета Андрій Антоненко, Яна Дугарь і Юлія Кузьменко не були знайомі між собою.

Про це заявив в Апеляційному суді адвокат Кузьменко Влад Добош.

За його словами, в 2016 році Кузьменко познайомилася з Антоненко, після того як його дружину і дитину збила машина — Юлія стала випадковим свідком цього ДТП.

Адвокат надав суду листування Антоненко і Кузьменко, де вони обмінюються номерами телефонів після того, як Кузьменко побачила пост Антоненко про пошук свідків.

«Вони зустрічалися один раз, поговорили про ДТП, а потім ще раз зустрілися випадково. Це дві єдині зустрічі до вбивства Шеремета. Яну Дугарь ні Антоненко, ні Кузьменко, на той момент не знали взагалі», — зазначив Добош.