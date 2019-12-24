Сніг і мороз: гірські рятувальники показали, як засипало Піп Іван (фото)

У Карпатах досі лежить сніг, температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський знизилася до 1 градусу морозу.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту. “Станом на 8:45 на горі Попіван Чорногірський хмарно, туман, вітер південно-західний 10 м/с, температура повітря -1°С.

Видимість до 30 м. На високогір’ї стежки засипано снігом, орієнтування ускладнене, тому наявність навігатора необхідна”, – сказано у повідомленні. Нагадаємо, в Україні 11 жовтня у південних та східних областях очікується дощова погода, на решті території сухо. Температура повітря вдень сягатиме 20 градусів тепла.

: transkarpatia.net

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