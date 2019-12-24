«Його треба зараз @бать» — заступник голови ВП Смирнов давав вказівки Трубі по справі судді Чауса

Заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов в черговий раз приїжджає до Директора ДБР Роману Трубі і ставить завдання від «Андрія» (Богдана). У розмові він також називає його «тезкою».
Це випливає із запису розмови двох людей з голосами як у директора ДБР Романа Труби і заступник голови ВП Андрія Смирнова, опублікованій Telegram-каналі «Трубу прорвало».
«З розмови зрозуміло, що Смирнов — куратор правоохоронних органів. Смирнов зустрічається не тільки з Трубою, але і з Холодницким, і Рябошапкой, і контактує з ним Онищенко», — йдеться в повідомленні.
Смирнов розповідає, що у нього є контакт з Чаусом. Від імені «Андрія» (Богдана), про що сам говорить, дає Трубі вказівки як діяти у справі судді Чауса: його треба оточити страхом невідворотності покарання», допитуючи дружину, матір і адвоката.
«Його треба зараз #бать» — формулює Смирнов головну завдання Трубі.
Смирнов і Труба незадоволені, що справу за Чаусу в той же день, коли ДБР, відкрило НАБУ.
«Бл#ть, цей Артем, бл#ть» — формулює своє ставлення до Ситнику Труба.
Цікаво, що сам Смирнов листується з Чаусом і заманює його в Київ.
В кінці Труба і Смирнов домовляються «закручувати справа» з понеділка.
Труба: Приїжджай і будемо відразу закручувати.
Смирнов: за місцем будемо закручувати? Або Київ територіально?
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Труба: Ні, я тут зареєструвався.
Смирнов: ти зроби поправку, що це панночка.
Труба: Ні, це моє підрозділ.
Смирнов: Добре.