«Його треба зараз @бать» — заступник голови ВП Смирнов давав вказівки Трубі по справі судді Чауса

Заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов в черговий раз приїжджає до Директора ДБР Роману Трубі і ставить завдання від «Андрія» (Богдана). У розмові він також називає його «тезкою».

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами як у директора ДБР Романа Труби і заступник голови ВП Андрія Смирнова, опублікованій Telegram-каналі «Трубу прорвало».

«З розмови зрозуміло, що Смирнов — куратор правоохоронних органів. Смирнов зустрічається не тільки з Трубою, але і з Холодницким, і Рябошапкой, і контактує з ним Онищенко», — йдеться в повідомленні.

Смирнов розповідає, що у нього є контакт з Чаусом. Від імені «Андрія» (Богдана), про що сам говорить, дає Трубі вказівки як діяти у справі судді Чауса: його треба оточити страхом невідворотності покарання», допитуючи дружину, матір і адвоката.

«Його треба зараз #бать» — формулює Смирнов головну завдання Трубі.

Смирнов і Труба незадоволені, що справу за Чаусу в той же день, коли ДБР, відкрило НАБУ.

«Бл#ть, цей Артем, бл#ть» — формулює своє ставлення до Ситнику Труба.

Цікаво, що сам Смирнов листується з Чаусом і заманює його в Київ.

В кінці Труба і Смирнов домовляються «закручувати справа» з понеділка.

Труба: Приїжджай і будемо відразу закручувати.

Смирнов: за місцем будемо закручувати? Або Київ територіально?

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Труба: Ні, я тут зареєструвався.

Смирнов: ти зроби поправку, що це панночка.

Труба: Ні, це моє підрозділ.

Смирнов: Добре.