Ціна питання — $2000. Як агенти ФСБ легалізуються в Україні

Схеми продажу національної безпеки вдалося дослідити завдяки викриття російського агента.

Поки українські правоохоронці шукають терористів серед своїх — російська ФСБ може спокійно підготувати будь-який злочин прямо у них під носом. Тому що її специ вільно розгулюють по Києву з українськими документами. Лише дві тисячі доларів і такий агент стає практично повноцінним українським громадянином. Більше того, паралельно з підготовкою теракту, він може вести тут ще й свій бізнес, йдеться в сюжеті ТСН.

У це важко повірити, якщо б контррозвідка СБУ не викрила ціле сімейну справу офіцерів ФСБ на території України. І їх масштабної мережі, як з’ясувалося, допомагають українські чиновники.

Служба безпеки України влаштувала обшуки в трьох українських містах. Шукають надважливі документи. Як виявилося, сервісний центр видав права водія на ім’я громадянина України Іванова Миколи Олеговича. Але справа в тому, що він не Іванов і навіть не громадянин України. Контррозвідка вважає: чиновники сервісного центру в Херсоні допомогли легалізувати офіцера російських спецслужб, так званого помічника з економічних питань окупаційної адміністрації в Донецьку. Видали йому водійське посвідчення. Справжнє ім’я росіянина Микола Ситов. «Для одержання посвідчення водія повинен звернутися громадянин особисто. При собі повинен мати паспорт громадянина України, медичну справуа, ідентифікаційний код та бути особисто», — каже головний спеціаліст головного сервісного центру 6541 Херсона Вадим Бірюков.

Згідно свідченням, українець Микола Іванов, тобто, росіянин Микола Ситов, наполегливо вчився крутити кермо в місті Слов’янськ. Три місяці поспіль, з грудня 2016-го по березень 2017 року. Автошкола, в якій ФСБшника вчили водити, при наближенні журналістів, закривається. З сусіднього офісу потайки фотографують. З журналістами спілкуватися не бажають.

Для легалізації на території України ворожий офіцер перетворюється на сумлінного платника податків. І тут йому знову допомагають продажні українські чиновники. Щоб оформити ідентифікаційний код, потрібно надати паспорт громадянина України. Він був у російського офіцера. В окупованому Донецьку чистих українських книжечок залишилося безліч. Але ще з травня 2014 року в реєстрі МВС вони серед викрадених і втрачених. Українські податківці чомусь вирішили не рахуватися з тим, що паспорт пробивається, як крадений, і видали всі необхідні документи новоспеченому бізнесмену з російськими погонами.

У державній податковій інспекція в Дружківці, де російський радник ватажка бойовиків оформляв собі українські документи прикриття, запевняють, що дозвіл видати документ їм дали з Києва. Якщо вірити податківцям, ФСБшник Ситов ще й сам прийшов сюди з фальшивим українським паспортом. Але контррозвідка СБУ, яка викрила Іванова-Ситова, вважає — там брешуть. Росіянин не з’являвся ні в Дружківці, ні в Слов’янську, ні в Херсоні. Скрізь документи за нього отримувало інша особа. Такі послуги на чорному ринку коштують від 1000 доларів, кажуть в СБУ.

Безпека держави продається просто за дві тисячі доларів. Саме за таку суму українські чиновники створили нову особистість офіцера країни-агресора.

Семен, рідний брат Миколи Іванова-Ситова, теж офіцер ФСБ, і теж радник покійного любителя ресторанних трапез Олександра Захарченко з питань поставок озброєння. В окупованому Донецьку брати працюють у тандемі. Їх українські контррозвідники викрили в той момент, коли росіяни готували теракт в Управлінні СБУ в Маріуполі. Атаку вдалося запобігти. І вийти не тільки на схему легалізації агентів, але і на їх бізнес. Якщо його можна так назвати, звичайно. Сытовы «харчувалися» перегоном в Росію вкрадених в Україні автомобілів. Створили цілий канал переправлення.

І поки українські автовласники в розпачі шукають свої машини, Семен Ситов продає їх через російський веб-сайт оголошень. Але ФСБшная братва заробляла не тільки на крадіжках українських машинах. Як з’ясувалося, Микола Ситов ще й торгував партіями краденого вугілля. Через посередників навіть відкрив фірму прямо в центрі Києва. Журналісти прийшли на це місце і не знайшли такої адреси взагалі. Біда в тому, що під цією фіктивною пропискою зареєстровано 112 подібних фірм. І це виводить розслідування пригод ворожих агентів на новий рівень.