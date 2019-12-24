Земельний колапс від Верховної Ради: наслідки для українців і Держави

Мораторій на купівлю-продаж землі не продовжений, а Законом про обіг земель немає.

Земельна трясця, або дуля з маком від Верховної Ради

Ніяка інша назва для даної публікації просто не йде в голову…

Але, про все по порядку.

Верховна Рада пішла на новорічні канікули, так і не прийнявши законопроект про землю: ні «за», ні «проти»…

При цьому народні депутати вже з головою поринули у новорічні корпоративи, вітання, подорожі за кордон, ну і звісно – у подарунки.

Найбільший «подарунок» для громадян України з їх боку – це «ДУЛЯ З МАКОМ» щодо землі…

Судіть самі. Мораторій на купівлю-продаж землі не продовжений, а Законом, як того потребують українці, немає.

За таких умов це може мати дуже серйозні наслідки і для ринку землі, і для України в цілому.

Що це значить?

По-перше.

Повний і нічим не обмежений старт вільного обігу (купівлі-продажу) земель товарного сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб (пункт 15 Перехідних положень Земельного Кодексу).

По-одному.

Нічим не стримуваний старт вільного обігу (купівлі-продажу) земельних паїв (підпункт «б», пункту 15 Перехідних положень Земельного Кодексу).

Наприклад, таке вільне поводження надасть можливість зовнішнім кредиторам України, при невиконанні зовнішніх грошових зобов’язань за кредитами, вимагати звернення стягнення на землю.

Це всього лише питання договором.

Тому що з 01.01 2020 року українська земля стає звичайним товаром без обмежень в оборотоздатності.

Іноземні (заморські) компанії стоячи аплодують українській владі, бо на такий подарунок на Новий рік їм важко було розраховувати.

По-третє.

Вільний обіг (купівля-продаж) земель колективних сільськогосподарських підприємств (КСП), робота яких була припинена (а припинена робота левової частки КСП) — означає, що з 1 січня 2020 року ці землі стають власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані.

СКАСУВАННЯ МОРАТОРІЮ БУДЕ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ В ЯКОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЯКЩО ЦІ ЗЕМЛІ НЕ РОЗПОДІЛЕНІ І НЕ ПЕРЕДАНІ У ВЛАСНІСТЬ (БЕЗКОШТОВНА ПРИВАТИЗАЦІЯ, ВИКУП) ГРОМАДЯНАМ (підпункт «а» пункту 21 Перехідних положень Земельного Кодексу, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування масивах земель сільськогосподарського призначення, унеможливлення рейдерства і стимулювання зрошення в Україні» від 10 липня 2018 року № 2498-VIII, ст. 14-1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 5 червня 2003 року № 899-IV).

Тут можна не сумніватися в тому, що осколки старої влади, які ще збереглися в місцевих радах і частині райдержадміністрацій, знайдуть «правильне» вирішення земельних тим на свою користь. Це вони вміють.

В-четверте.

Зникнення обмеження щодо площі земельних ділянок товарного сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності громадян та юридичних осіб. до Речі, такі обмеження існували до 1 січня 2015 року у розмірі не більше 100 га в одні руки (п. 13 Перехідних положень Земельного Кодексу).

Таким чином, купити і сконцентрувати в собі можна буде будь-які обсяги земель.

По-п*п’яте.

ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА ВОЛОДІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НЕМАЄ.

Юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, корпоративними правами яких володіють ІНОЗЕМЦІ (іноземні фізичні і юридичні особи), з 1 січня 2020 ЗМОЖУТЬ БУТИ ВЛАСНИКАМИ УКРАЇНСЬКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ І ПЕРЕШКОД.

По-шосте.

Можливість вносити до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, у тому числі і будь-яких іноземних, прав на земельну частку (пай) – пунт 14 Перехідних положень ЗК.

Можна вже зараз створити юридичну особу, учасниками якої будуть іноземці (фізичні або юридичні особи), і протягом січня місяця 2020 року передати такі землі цьому суб’єкта єкту. А можна зробити і простіше – з 1 січня передавати права на земельний пай існуючій юридичній особі, навіть на Алясці, в Сибіру, в Ефіопії. Повторюю – будь де.

Жодних обмежень у законодавстві не буде.

А після цього – все. Оскільки в іноземців власність – священна.

В-сьоме.

Громадяни–власники земельних часток (паїв) не зможуть безпроблемно при виділенні землі в натурі (на місцевості) отримати державні акти на землю, оскільки видача таких актів не проводитися з 1 січня 2013 року (1 ч. п. ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV, пункт 16 Перехідних положень Земельного Кодексу).

Зняття мораторію на землі товарного сільськогосподарського призначення поставити у привілейоване становище державу, оскільки громадяни не зможуть підтвердити своє право на землю на підставі майнових сертифікатів.

Простими словами: зараз для продаж землі потрібен такий документ як «витяг» (витяг) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Альо, власники паїв не зможуть отримати такий «витяг», оскільки власник паю може отримати за Земельним кодексом державний акт, що підтверджує його права на землю.

Але і такий акт отримати не можна, як і «витяг», оскільки земельне законодавство в цьому сенсі розбалансовано. За однією нормою потрібен держакт на право власності на землю (п. 16 Перехідних положень Земельного Кодексу), за іншою – «витяг» (ст. 18, 21 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV).

ВИЩЕОЗНАЧЕНЕ СТВОРЮЄ КОЛАПС З ДОКУМЕНТАМИ. ЦЕ БУДЕ ЗБІЛЬШУВАТИ КОРУПЦІЙНУ СКЛАДОВУ, КОЛИ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ПОЧНУТЬ ОФОРМЛЮВАТИ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ.

Сторінка «ТРИБУНА ДЕПУТАТА» вже наголошувала про це у своїй попередній публікації в рубриці «ЗЕМЕЛЬНА ТРЯСЦЯ : ПАЇ, АБО ЧОМУ МОЖЕ БАБАХНУТИ» (частина 3), яка була опублікована 09.12.2019 року.

Можна без перебільшення передбачити, що суди з Нового року будуть завалені земельними справами.

А якщо врахувати, що в частині районів України брак суддів є критичною, то ми з вами МОЖЕМО ОТРИМАТИ НЕ ЗЕМЛЮ, А «ДУЛЮ З МАКОМ» від Верховної Ради.

Накипіло вже…

Яків Сінаюк, опубліковано на сторінці автора у Facebook