Рівненська міська рада “заборонила” марші ЛГБТ-спільнот

Питання про заборону проведення на території Рівного маршів ЛГБТ-спільнот та інших заходів, що стосуються пропаганди одностатевих стосунків, обговорювали сьогодні на сесії Рівненської міської ради. Ініціював це голова бюджетної комісії, депутат від “Свободи” Олег Карпяк.

Журналіст “Суспільного” повідомляє, що у проекті рішення автори посилаються на “ст. 3 Сімейного кодексу України, підстави, на яких створюється сім’я, не мають суперечити моральним засадам суспільства”.

У проекті рішення також ідеться: “Заборонити на території м. Рівне пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, у тому числі у формі так званих “маршів рівності”, “прайдів”, “фестивалів квір-культури” тощо, що проходять в місцях масового дозвілля сімей з дітьми”, а також пропонували “унеможливити” проведення публічних кампаній і заходів, які “складають загрозу інституту сім’ї як складовій стратегії національної безпеки України”.

Депутат Олександр Чубай сказавши, що на 1 січня міськраду буцімто повідомлено, що має відбуватись “якийсь парад”. А під час обговорення юристка Рівнеради зазначила, що до суду про заборону тих чи інших заходів вони звертаються у випадках, коли є інформація про загрозу життю та здоров’ю його учасників.

Секретар Рівнеради Сергій Паладійчук додав, що зараз учасники мирних акцій не беруть дозвіл біля міськради, а лише повідомляють про намір його провести.

Зрештою, текст проекту рішення не міняли, а контроль за його виконанням доручили комісії з питань захисту суспільної моралі, яку очолює Олександр Чубай. У підсумку 36 голосів “за” – це означає, що рішення прийнято.