“Укрзалізниця” протягом року витратила 342 млн на модернізацію пасажирських вагонів

Від початку 2019-го року “Укрзалізниця капітально відремонтувала 27 пасажирських вагонів. До кінця року в компанії модернізують ще 2 плацкартні вагони. Витрати на ремонт склали майже З42 млн гривень, за які вдалося відновити 15 купейних, 9 плацкартних та 3 спальних вагони.

Про це пише “Національний Промисловий Портал” з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.

Під час капітально-відновлювального ремонту вагонів компанія реалізує програму імпортозаміщення, оскільки майже всі комплектуючі — вітчизняних виробників. З модернізованих вагонів Укрзалізниця формує нові поїзди та збільшує кількість вагонів поїздів на популярних напрямках, — розповів голова правління Євген Кравцов.

У ході модернізації вагонів змінюють інтер’єр салону, оновлюють вікна, полічкі та обладнання вагона. Також встановлюються екологічно чисті туалетні комплекси закритого типу, системи відеоспостереження, дахова система кондиціювання повітря. Керування системами вагону здійснюється у купе провідника.

З відновлених цьогоріч вагонів було сформовано нічний експрес Київ — Маріуполь, новий склад поїзда Київ — Лисичанськ, другий склад поїзда Київ — Запоріжжя — Київ та новий поїзд Київ — Чернівці. Ремонт здійснюється на пасажирських вагоноремонтних депо у Гребінці, Бахмачі, Ковелі, Каховці, Харкові та Синельникові.