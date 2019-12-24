В Танзании футболистов во время матча атаковали пчелы

В Танзании во время футбольного матча на Кубок независимости, в котором встречались ведущие команды страны «Янг Африканс» и «Иринга Юнайтед», произошел странный случай — спортсменов, судей, тренеров и зрителей атаковал рой пчел.

В результате игроки обоих клубов, болельщики и судьи бросились на газон, чтобы спастись от насекомых, передает mir24.tv.

Отмечается, что при этом некоторые предприняли попытку спастись бегством. Через некоторое время матч был продолжен. Команда «Янг Африканс» одержала победу со счетом 4:0 и вышла в следующий круг соревнований.

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