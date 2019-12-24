Олександр Зубченко: «Андрій Єрмак став головною «дахом» Кличко»

На думку київського журналіста Олександра Зубченка, відбулося «тіньовий перерозподіл величезних столичних потоків, але весь київський «схематоз» залишився… з’явилися нові гравці».

У матеріалі «Київські Мафіозі», опублікованому на «Фейсбуці» автора Зубченко підкреслює, що на чолі нового перерозподілу потоків став радник президента Андрій Єрмак. Колишній вирішувала щодо Мафів (малих архітектурних форм), на думку журналіста, «підім’яв під себе екс-главу фракції «Блок Леоніда Черновецького» у Київраді Дениса Комарницького, домовився з заступниками Кличко і фактично став «кришувати» Кличка… тобто виступає в ролі гаранта його незмінності. Єрмак навіть з головним наглядачем Столаром домовився і тепер стоїть на чолі корупційних схем Києва».

«Яким чином головний «парламентер» став причетним до управління мегаполісом?» — риторично запитує Зубченко і тут же відповідає: «гроші, особливо великі гроші, як відомо, об’єднують, здавалося б, несумісні, на перший погляд, речі. Багато хто, напевно, помітили, що бліцкриг по зсуву Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації накрився мідним тазом. Хоча все було логічно: нова влада за визначенням була зацікавлена у зміщенні представників старої. Особливо в Києві, де Кличко був де-факто лялькою, причому не самої інтелектуальної, в руках угрупування забудовників. І раптом усе затихло…оскільки з’явилася нова угруповання, «крышующая» Київ. У неї, за інформацією автора увійшли також депутати від «Слуги народу» з більш ніж сумнівною репутацією Андрій Холодів (контрабанда) і ресторатор Микола Тищенко (той самий, який сповідався генеральному прокурору Рябошапке, але насправді листувався з «Джокером»). Журналіст «захоплюється» кар’єрою Єрмака, почав з «обілечування кіосків (Мафів) в компанії з паном Віктором Чижевським і поки що завершив «кришуванням» столиці України.

Олег Бойко