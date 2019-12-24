Бамбизов Євген: кінець «податкового кілера». Частина 2

Ставши великим начальником у Києві, Євген Бамбизов почав стрімко «багатіти», мабуть, вже не вважаючи за потрібне зображати з себе жебрака праведника.

В його декларації за 2015 рік з’явився старий УАЗ-69, а на банківських рахунках його сім’ї раптом матеріалізувалися з нізвідки 270 тисяч гривень. Далі, в 2016 році вони вже орендували у «добрих людей» в Києві однокімнатну квартиру і автомобіль «Шкода», а Катерина Бамбизова заделалась підприємцем і задекларувала 1,3 мільйона гривень доходів – у вісім разів більше, ніж отримав за рік її чоловік. На їх рахунках тоді було вже 750 тисяч гривень. За 2017 рік Бамбизовы задекларували ще одну орендовану квартиру в Києві (вже площею 106 кв. м.), орендований «мерседес» і 1,35 мільйона гривень на рахунках. І знову Катерина Бамбизова заробила підприємництвом більше (1,4 мільйона гривень), ніж отримував на роботі її чоловік (268 тисяч). У декларації за 2018 рік з’явилася ще одна власна квартира в Харкові, а Катерина Бамбизова отримала: 1,45 мільйона гривень від підприємництва, 800 тисяч гривень у вигляді подарунка від свого батька Едуарда Сердюка (головного інженера «Балаклійського лісового господарства») і 1,35 мільйона гривень від продажу якоїсь нерухомості якомусь Андрію Дідику. Що це була за нерухомість, яка не згадувалася раніше в їх деклараціях, Бамбизовы так і не пояснили.

Катерина Бамбизова

Зрозуміло, ніхто не став з’ясовувати і те, як приїхала в Київ безробітна дружина бідного чиновника відкрила в столиці свій магазин і зареєструвала власний торгівельний бренд – і почала отримувати з торгівлі «ганчірками» більш ніж пристойний дохід. А між тим джерела SKELET-info стверджували, що «бутік» Катерини Бамбизовой, як і багато такі ж магазинчики дружин високопоставлених чиновників, був лише підставною фірмою для відмивання частини тіньових доходів їхніх чоловіків. Простіше кажучи, частина хабарів і відкатів потім прокручували через касу цього «бутіка» під виглядом купівлі дорогих «брендових» трусів і блузок — і вони вже лягали на рахунок Катерини Бамбизовой як «чесна прибуток».

Катерина Бамбизова і її торговий бренд

Після свого звільнення Євген Бамбизов і сам вирішив стати підприємцем, заснувавши з товаришами консалтингову компанію «Центр медіації та партнерства» (ЄДРПОУ 43262823). Його партнерами стали харків’яни Вадим Горошко – є співвласником ще, як мінімум, шести діючих фірм (і невідомого кількості вже закритих), а також Олександр Закриницкий з дочкою Вікторією Закриницкой – також є співвласниками ряду фірм, включаючи спільні з Горошко. Закриницкий у Харкові відомий як власник ПФК «Співдружність» за часів Януковича выигрывавшего багатомільйонні тендери, зокрема, для реконструкції Харківського метрополітену. За інформацією джерел SKELET-info, саме у фірми Горошко і Закриницкого вкладав свої корупційні доходи Євген Бамбизов, ще з тих пір, коли він працював у Харкові під крилом Галини Феденко.

Податкові схеми

Про причини дивного тимчасового перебування Бамбизова в Одесі заговорили вже після його від’їзду в Київ. У лютому 2017 року ЗМІ повідомили про те, що СБУ і Генпрокуратура припинили спробу чергового (!) незаконного повернення ПДВ на суму 300 мільйонів гривень групою чиновників ГФС – і зокрема Офісу по роботі з великими платниками податків. За свою послугу вони зажадали «відкат» у розмірі 70 мільйонів. Дивно, але ця більш ніж скандальна історія не мала ніякого продовження – нікого не заарештували і не посадили. Більш того, не були названі ні замовники, ні виконавці злочинної схеми, справа фактично відразу ж зам’яли. Однак воно привернуло увагу журналістів, які почали свої дослідження, і відразу ж вийшли на Євгена Бамбизова. Оскільки здійснення цієї афери з ПДВ було неможливо без його прямої участі як начальника Офісу великих платників податків. Більш того, вона вимагала ще і «санкції» тодішнього глави ГФС Романа Насирова. Однак Насирова арештували через місяць після цієї історії — а ось Бамбизов знову залишився «чистеньким» і у своєму кріслі.

Тоді журналістам вдалося з’ясувати, що незаконний вік ПДВ готувався через фіктивні фірми у Харківській і Одеській області за замовленням великого українського експортера. Що в схемі брав участь начальник ГФС в Харківській області Микола Рибаков та його заступник Баграт Хачатурян, а також чиновники ГФС в Одеській області. І що подібна схема працювала і раніше – і саме для того, щоб посадити в Одесі свого людини, туди в 2015 році відправили Євгена Бамбизова. А потім його перевели в Київ і підвищили як свого надійного людини, порекомендувавши Насирову.

Євген Бамбизов, ГФС

Освоївшись у столиці, Бамбизов почав виконувати ще більш великі замовлення. Одним з них надійшло від ТОВ «Агроцентр-Україна» (ЄДРПОУ 39793886), і, хоча в ЗМІ про це не згадувалося, але судячи по базах даних, ця фірма входить в групу «Приват». Маючи статутний фонд всього в одну тисячу гривень, фірма здійснювала комерційну діяльність з продажу зерна, добрив, коксу та інших товарів, що виробляються на підприємствах групи «Приват», а також торгувала тютюновими виробами, імпортними фруктами і багато чим ще. За 2018 рік і кілька місяців 2019-го її оборот склав 4 120 363 000 гривень, з них суто на папері, без руху товарів, на 1 153 791 000 гривень! В результаті фірма почала претентовать на незаконне відшкодування ПДВ на суму в декілька сотень мільйонів гривень.

Однак податкові схеми Бамбизова працювали і в зворотному напрямку. Тим, з ким він домовився, він нараховував незаконне повернення ПДВ. А ось тим, хто пручався, або кого йому «замовили», він влаштовував податкове донарахування: в одних випадках це було потужним ударом по бізнесу, а в інших ставало «податковим кілерством». Одними з перших жертвами Бамбизова ще в 2016-2017 р. р. стали українські філії найбільших тютюнових компаній British American Tobaсco», «Japan Tobacco International» та «Philip Morris». Війна проти них розгорнулася в Україні з 2015 року і фактично продовжується дотепер, а податковий тиск було лише одним із багатьох методів їх витіснення з країни. Навіщо? За інформацією джерел SKELET-info, в цьому зацікавлені великі тютюнові контрабандисти, які здійснюють ввезення в Україну цигарок з Придністров’я, «ЛДНР», Росії — захопивши вже понад половини тютюнового ринку країни, і здійснюючи їх подальшу контрабанду в Євросоюз. Легальні виробники сигарет, які працюють за білим законним схемами, їм заважають і вони вирішили їх забрати. «British American Tobaсco» вже закрив фабрику в Прилуках, так що контрабандисти домагаються свого.

«Катюзі по заслузі!»

Самим великим замовленням Бамбизова була справа проти «Arcelor Mittal Кривий Ріг». Потрібно зазначити, що імідж цієї транснаціональної корпорації індійського походження вкрай негативний у всьому світі. Вона використовує дешеву робочу силу, дешеву сировину, економить на екології і охорони праці аж до того, що взагалі не витрачає на них гроші – і отримує з цього свою швидку прибуток. Тому всі претензії мешканців Кривого Рогу до «Arcelor Mittal» цілком обгрунтовані. Навіть Володимир Зеленський, як один з них, досить критично ставився до роботи цього підприємства.

Однак справа в тому, що інші металургійні компанії України нічим не краще: вони забруднюють навколишнє середовище і так само платять своїм робітникам копійки (порівняно з зарплатами металургів в інших країнах), але навколо них подібну галас не влаштовують. Тому справу проти «Arcelor Mittal» мало всі ознаки замовного, і було неважко здогадатися, хто з українських олігархів міг зазіхнути на «Криворіжсталь». Замовник явно дуже поспішав встигнути до того, як в Україні запрацює і освоїтися нова влада. Тому навесні-влітку 2019-го проти «Arcelor Mittal Кривий Ріг» були кинуті СБУ, прокуратура, екологи, а під кінець і ГФС в особі начальника Офісу великих платників податків Євгена Бамбизова. Який 4 вересня оголосив про завершення аудиту, розпочатого в травні, і назвав суму податкових претензій до підприємства: без малого 9 мільярдів гривень! Заодно він пред’явив податкову претензію і мережі магазинів «Фокстрот» на суму 645 мільйонів гривень, яку, за інформацією джерел SKELET-info, теж «замовили» конкуренти. Однак тим самим Бамбизов фактично підписав собі вирок.

За повідомленнями ЗМІ, «Arcelor Mittal» зумів домовитися з президентом Зеленським про врегулювання конфлікту в обмін на зміну керівництва і обіцянку вирішити питання з викидами комбінату, а також про фінансування деяких проектів «Слуги народу». Тому, як тільки було сформовано новий уряд, «наїзди» на «Arcelor Mittal Кривий Ріг» припинилися. Більш того, пішла потужна зворотна хвиля.

Вже в той же день нове керівництво ГФС, явно нервуючи, заявило, що Бамбизов… не мав права висувати ніяких податкових претензій, тому що він не мав відношення до податкової служби! Пояснивши це тим, що його Офіс великих платників податків знаходиться в підпорядкуванні ГФС, яка ще з грудня 2018 року розділилася на Державну податкову службу (ДПС) і Державну митну службу. І що у ДПС є тепер свій Офіс великих платників податків, очолюваний Олексієм Дерев’янко, а Офіс великих платників податків ГФС під керівництвом Бамбизова знаходиться в стадії реорганізації та ліквідації.

Пояснення, щоправда, вийшли слабкими і зовсім нескладними, оскільки було незрозуміло, як же Бамбизову вдавалося більше півроку «служити в очищенні», в сенсі здійснювати свою діяльність, «кошмаря» одних великих платників податків та незаконно відшкодовуючи ПДВ іншим. Але, мабуть, поспішаючи якомога швидше закрити цю тему, 10 вересня керівництво ГФС підписало заднім число розпорядження про звільнення Євгена Бамбизова, нібито за його власним бажанням. Як кажуть, не давши йому навіть закінчити реорганізацію та ліквідацію свого Офісу.

І все ж цього виявилося мало. Через два місяці Бамбизова вирішили «добити», притягнувши до відповідальності за старим справі «Українського медіа холдингу». Це вже було ознакою серйозної війни, про яку громадськості поки що намагаються не говорити. Але деякі висновки можна зробити з недавньої прес-конференції, створеної Асоціації захисту іноземних інвестицій», звинуватила екс-главу військової прокуратури Матіоса у створенні «банди грабіжників», в яку входив і Євген Бамбизов. «Мова піде про військовій прокуратурі, яка прославилася на весь світ, яка так добре взаємодіяла з органами СБУ, що слава про неї пішла в інші країни. Безпосередньо Бамбизов передавав інформацію Матіосу», — заявив в ході прес-конференції власник «BioTexCom» Альберт Точиловский.

Неважко здогадатися, що це вже не просто зведення рахунків. Як у давнину у звільненому селі люди збігалися з вилами і бити киями мучившего їх «ірода», так і в Україні, після зміни влади, постраждалі від попереднього режиму бізнесмени жадають помсти. І якщо за Бамбизова візьмуться всі ті, кого вони «доїв» і «пресував» роками, то йому сильно не сподобається, тому що одним тільки «справою Курченко» це не обмежиться.

Сергій Варіс, для SKELET-info