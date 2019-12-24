Лукашенко попередив Росію про війну з НАТО через Білорусі

Країни Заходу і НАТО відреагують у випадку, якщо Росія спробує порушити суверенітет Білорусі.

Про це заявив президент республіки Олександр Лукашенко в інтерв’ю «Ехо Москви».

«Якщо ця загроза (суверенітету Білорусі — ред.) з боку Росії, як деякі кажуть, виникне, і раптом вона спробує порушити наш суверенітет, ви знаєте, як відреагує не тільки світове співтовариство — вони вже будуть втягнутими у війну. Цього вже країни НАТО не перенесуть, бо вони вважатимуть це за погрозу їм. У цьому сенсі вони мають рацію», — сказав Лукашенко.

Президент РБ також заявив, що зараз він не відчуває зростання загрози для суверенітету країни.