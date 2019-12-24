Співробітника ФБК Шаведдинова відправили служити на архіпелаг у Північному Льодовитому океані

Менеджера Фонду боротьби з корупцією Руслана Шаведдинова, у чиїй квартирі вчора пройшов обшук, відправили служити на архіпелаг Нова Земля. Про це повідомив у своєму Twitter політик Олексій Навальний.

«Схоже, що план по ізоляції нашого Руслана становив особисто [презилент Росії Володимир] Путін. Задіяні сили і засоби вражають. Заблокували сім-карту, ФСБ виламала двері, на декількох літаках за добу відвезли на Нову Землю. Не жартую. Руслан зараз на архіпелазі Нова Земля», — написав Навальний. Цю ж інформацію підтвердила і прес-секретар ФБК Кіра Ярмиш, яка говорила з Шаведдиновым по телефону.

Нагадаємо, ще 29 жовтня Руслан Шаведдинов подав позов до Савеловський районний суд Москви проти призовної комісії муніципального округу «Аеропорт» і ФКУ «Військовий комісаріат Москви». Як пояснив нашому виданню адвокат Аркадій Чаплигін, Шаведдинов просив суд визнати незаконним призов на військову службу. Однак, як випливає з картотеки на сайті суду, в задоволенні позовної заяви співробітникові ФБК було відмовлено. Не задовольнив позовні вимоги Шаведдинова і Московський міський суд. «18 грудня рішення Мосміськсуду вступило в законну силу, але 17 грудня Руслан [Шаведдинов] знову подав позов до Савеловський районний суд про оскарження того самого рішення, але з інших підстав. Закон це не забороняє. Тому заклик в армію до того, як всі судові рішення набудуть законної сили, не має законних підстав», — вважає Чаплигін.

Обшук у квартирі Руслана Шаведдинова пройшов вчора ввечері. Силовики зламали двері в його квартиру, звідки винесли частину техніки. Зокрема, як вказувала Кіра Ярмиш, силовики забрали з собою телевізор Шаведдинова. Про те, куди співробітник ФБК був доставлений потім, точно невідомо. За деякими даними, його могли забрати на допит в СКР, проте адвокат Андрій Скрипніченко, який напередодні вирушив на слідчі дії з Шаведдиновым, не виявив його в управлінні СКР в Технічному провулку.

За останні два місяці Шаведдинова кілька разів затримувала поліція. Його відвозили до відділення, а після відпускали без складання протоколу.