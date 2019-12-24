Глава РПЛ: з-за «сміттєвої реформи» в 50 регіонах спостерігається соціальне напруження

В 50 регіонах Росії спостерігається соціальне напруження в зв’язку з проведенням «сміттєвої реформи» Про це повідомив голова Ради при президенті РФ з прав людини (РПЛ) Валерій Фадєєв.

На засіданні експертної ради при уповноваженому з прав людини в Росії він нагадав про ситуацію на Шиесе, яка, на його думку, «перетворилася в політику». «Довіра до влади впало, діалог не вийшов, побудувати полігон не вийде», — цитує Фадєєва «Інтерфакс».

Він додав, що в рамках реформи російських регіонах належить побудувати кілька сотень сміттєвих об’єктів. «І що, по кожному буде така ситуація, президент повинен втручатися? Таке відчуття, що чиновники не готові. Не пояснюють, не говорять з населенням. Потрібна компенсація жителям», — вважає глава РПЛ.

При цьому Фадєєв дотримується думки, що сміття з Москви все одно повезуть в регіони, тому чиновників «потрібно змусити» говорити з простими людьми і домовлятися про будівництво сміттєзвалищ. Правозахисник Лев Пономарьов також вважає, що соціальна напруга зростає саме через відсутність діалогу влади і населення.

В цьому році біля станції Шиес активісти розбили наметовий табір і оголосили безстроковий протест з-за будівництва звалища для московського сміття. Там відбулася ціла серія зіткнень противників сміттєвого полігону і силовиків. На численних мітингах місцеві жителі вимагали відставки архангельського губернатора Ігоря Орлова, референдуму з питання будівництва звалища і прийняття закону, що забороняє ввезення сміття з інших регіонів.

15 червня будівельні роботи на Шиесе були припинені. Між тим на початку грудня за прикладом Шиеса наметовий табір був розбитий экоактивистами під Казанню, де влада хоче побудувати сміттєспалювальний завод. Через кілька днів протестуючих розігнали силовики, згодом учасники табору були оштрафовані і заарештовані.