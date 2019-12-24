Хабарі і розтрата бюджетних грошей: у Києві судитимуть тренера національної збірної України

Київська місцева прокуратура № 6 направила до суду обвинувальний акт стосовно головного тренера Національної збірної України з підводного спорту, якого звинувачують в отриманні хабара і розтраті коштів.

Так, в ході розслідування було встановлено, що головний тренер за посередництва представника громадської організації вимагала та отримала від тренера однієї з приватних ДЮСШ 20 тисяч гривень за включення двох спортсменів до складу офіційної делегації національної збірної для участі в змаганнях у Греції.

На місці злочину

Крім того, з’ясувалося, що цей же тренер допустила розтрату бюджетних коштів у сумі 141 тисяча гривень, будучи матеріально відповідальною особою за участь збірної в спортивних змаганнях в Берліні в 2018 році.

Досудове розслідування здійснювало Печерське управління Головного управління Національної поліції у Києві.