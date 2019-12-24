Справа Шеремета: свідок підтвердив в суді алібі Кузьменко

Дитячий хірург Юлія Кузьменко, якій прокуратура висунула звинувачення в тому, що це вона підклала вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета, в ніч з 19 на 20 липня 2016 року перебувала вдома.

Про це в суді, який розглядає апеляцію на вердикт суду про зміст Кузьменко під вартою, заявив її колишній чоловік Дмитро Кузьменко.

«Якщо мова йде про період з 19 по 20 число, особливо в ніч з 19 на 20 число, то вона, безумовно, без всяких сумнівів знаходилася вдома», — сказав чоловік.

Він також додав, що в ніч з 18 на 19 липня 2016 року вони з дружиною зустрічали повернувся з відпочинку сина, і хотіли якомога більше часу провести з ним.

Крім того, згідно з його свідченнями, у Юлії в той період були проблеми зі здоров’ям, які не дозволяли їй надовго покидати будинок.

У відповідь на це представники обвинувачення заявили про наявність додаткових доказів провини підозрюваного, а також виступили проти зміни запобіжного заходу.

Зазначимо, що вже 55 осіб виявили бажання взяти Кузьменко на поруки.

Зазначимо, що з матеріалів слідства випливає, що саме Кузьменко в ніч з 19 на 20 липня 2016 року підклала вибухівку під машину, в яку потім сів журналіст.