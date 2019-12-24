У Києві за добу побиті відразу два температурних рекорди

Крім того, що в понеділок, 23 грудня, був побитий рекорд, ніч на 24 грудня також стала найтеплішою за останні 139 років.

У Києві в понеділок, 23 грудня, знову зафиксиррвали температурний рекорд, який побив позначку 2015 року, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.



В цей день середня температура склала 8,0 градусів тепла, що на 0,5 градусів вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2015 року.



По кліматичної нормі таке значення відповідає температурі середини жовтня.



Крім того, ніч на 24 грудня в Києві виявилась найтеплішою за 139 років спостережень. Стовпчик термометра вночі опустився нижче 5,7 градусів, що на 0,9 градусів тепліше, ніж це було в 2015 році.



«Незважаючи на надзвичайно теплу другу половину грудня, він усе ж поступається за кількістю температурних рекордів грудня 2015 року, в якому їх було 20», — додали в обсерваторії.