З Криму на Донбас незаконно постачали техніку

Вартість незаконно ввезеної техніки склала понад 100 млн грн. Товари поставлялися в регіональні філії Укрзалізниці, розповідають правоохоронці.

Правоохоронці викрили незаконний канал постачання техніки з анексованого Криму через Росію в регіональні філії Укрзалізниці в Донецькій області. Про це повідомила прес-служба прокуратури області у вівторок, 24 грудня.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області співробітниками головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях під час розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) виявлений незаконний канал постачання на територію України товарів для регіональних філій Укрзалізниці. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2019 років посадові особи комерційних підприємств, розташованих на території України, через Російську Федерацію під виглядом власного виробництва постачали в регіональні філії Укрзалізниці застосовуються і виготовлені майже 10 років тому електротехнічні прилади і механізми, вироблені на території анексованої Автономної республіки Крим», — повідомили в прокуратурі.

Зазначена незаконна діяльність здійснювалася в період дії заборони на ввезення зазначеної групи товарів для імпорту в Україну з території РФ.

«Вартість незаконно імпортованої техніки склала понад 100 млн грн. В ході санкціонованих слідчим суддею обшуків складських, житлових і офісних приміщеннях, розташованих у Донецькій та Київській областях виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправну діяльність зловмисників, електроенергетичного обладнання та спеціальне обладнання для зміни його маркування, а також електронні носії інформації та інше», — додали у відомстві.

Орієнтовна вартість вилучених контрафактних товарів понад 5 млн грн. Проводяться слідчі розшукові дії, спрямовані на притягнення винних осіб до відповідальності.