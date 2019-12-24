Список для Зеленського. Які ще тіньові бізнеси необхідно закрити

Три виводу після рішення президента закрити всі ігрові зали.

Виявилося, що у правлячої партії, яка має монобольшінство в Раді, спікера та голів усіх профільних комітетів, не вистачає голосів для ухвалення необхідного рішення щодо законодавчого регулювання грального бізнесу. І тоді президент Зеленський, який особисто привів більшість в Раду, проявив волю і віддав наказ закрити всі ігрові зали. І в той же день всі 5300 ігрових залів по всій Україні були закриті. Але перемогти буде не просто — це ж не єдина відкрито працює напівкримінальна схема, так і історія ігрових залів ще далеко не закінчена, власники схеми будуть докладати всі зусилля, щоб відновити роботу.

Які висновки?

По-перше, вражає, які масштаби придбала ця біда в країні. Скільки ж людей туди ходить і несе свої копійки, в марній надії отримувати гроші стусаном кнопки. Якщо навіть 100 чоловік в місяць зайде пограти — це ж 500 000 залежних лудоманів. Жах. Закриття цих залів щиро підтримую.

По-друге, за один день ухвалене рішення, на яке влада раніше не вирішувалися роками, про який говорили і заговорювали, щоб продовжувати грабувати «лохів», які несуть гроші. Якщо зали через пару місяців відкриються, то рейтинг влади обвалиться. Якщо власники ігрових мереж підуть на компроміс і закон буде прийнятий, але потім під його дахом знову почнеться в якійсь формі ігрова лихоманка — рейтинг влади обвалиться. І тепер подивимося, хто і де може знову відкрити ігровий зал при таких високих політичних ставок.

В-третіх, який ще напівкримінальний бізнес відкрито діє в Україні і може бути швидко закритий, і чекає рішень Володимира Зеленського?

1. Пункти здачі металобрухту — такий же напівкримінальний бізнес, широко використовується злодіями металу та для легалізації ухилення від сплати податків.

2. Нелегальна торгівля нелегальним алкоголем за цінами, нижчими від мінімальної роздрібної ціни з акцизним податком.

3. Нелегальна торгівля цигарками за цінами нижче акцизного податку.

4. Торгівля ювелірними виробами, електронікою та брендовим одягом без фіксації в митній базі і сплати мита.

Все це відбувається цілком відкрито, також відкрито для всіх покупців і загальновідомо для всіх органів влади, як і Космолоты. І все це цілком можна встигнути закрити до Нового року — і показати тим самим, що тіньові схеми будуть випалювати все підряд, без розбору. І що заміни дахів не буде.

Юрій Бутусов