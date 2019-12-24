Пєсков прокоментував звільнення ямальській журналістки після прес-конференції Путіна

Відставка співробітника — справа редакції

У Кремлі бачили повідомлення про звільнення ямальській журналістки, яка задала президенту Володимиру Путіну запитання про міст через Обь. Про це сьогодні заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков.

«Ми не знаємо деталей і чому редакція прийняла таке рішення, звільнилася вона сама або вона була звільнена», — цитує Пєскова «Известия». За словами представника Кремля, в даному разі звільнення працівника — справа редакції.

«Ніяких інших пояснень від цієї журналістки ми не чули і не бачили в ЗМІ», — додав Пєсков. Питання було поставлене в ході великої прес-конференції, на якій задавали будь-які питання і президент на них давав відповіді, підкреслив прес-секретар Путіна

Кореспондент московського бюро «Ямал-Регіон» Аліса Яровская під час прес-конференції поцікавилася у президента, чи не планують федеральні влади взяти участь у будівництві мосту через Обь, який зв’язав би міста Салехард і Лабитнангі. Про проект «мало чути», але губернатор округу робить все можливе, щоб він реалізувався, сказала вона.

У відповідь Путін заявив, що цей міст — один з найважливіших об’єктів для регіону, і додав, що «розвиток транспортної інфраструктури визначається у плановому порядку».

Напередодні журналістка ОДТРК «Ямал-Регіон» спростувала повідомлення ЗМІ про звільнення. За її словами, вона пішла з окружної телерадіокомпанії за власним бажанням. Причину відходу Яровская не назвала.

Джерела, знайомі з ситуацією, раніше повідомляли Znak.com, що керівництво регіону не вітало ремарку журналіста щодо активності глави округу в проекті СШХ. Крім того, за неофіційною інформацією, редакція каналу погоджувала співробітникові інше питання, яке стосувалося можливої федеральної підтримки проекту з будівництва Північного широтного ходу-2 (залізнична гілка від Бованенково до Сабетты), який також поки знаходиться в підвішеному стані.

Є ще одна версія звільнення Аліси Яровской. На своїй сторінці в Facebook під час прес-конференції Володимира Путіна вона ділилася зі своїми передплатниками спостереженнями за зовнішнім виглядом президента. «Не бачу ботокса і філерів ((виглядає на свої», — написала вона під фото, яке зробила із залу під час зустрічі президента з пресою. «Дик, перестав колоти, коли критика і фотки пішли», — відповідав їй один з її передплатників.

Не виключено, що ця переписка могла дати привід керівництву Яровской для кадрових висновків.