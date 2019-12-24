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Секс-бомба Ана Чері підірвала мережу (фото)

24.12.2019

Американська фотомодель 33-річна Ана Чері порадувала шанувальників новим пікантним знімком.

Зірка опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує без бюсгалтера. Чері стоїть в кадрі в крихітних трусиках і накинула на плечі піджак, а пишні груди підкреслила тонким ланцюжком і кокетливо прикрила рукою.

Фанати в захваті від пікантної фотосесії зірки. Менш, ніж за день з моменту публікації, під знімком поставили майже 400 тис. відміток “подобається”. А в коментарях засипали компліментами, зокрема, що у неї гарні груди.

:  gazeta.ua

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