Порівняли зарплати у Чехії, Польщі та Україні

Цьогоріч у третьому кварталі у Чехії середня зарплата робітників становила €1309. В Україні – €382, або близько 10 000 грн. Це у 3,4 рази менше, ніж в Чехії.

У Польщі отримували втричі більше, ніж у нас – €1142. У Росії середня зарплата була в 1,7 рази більша – €636, повідомили у Нацбанку.

Водночас в Україні середня зарплата досягла рекордного рівня. З кінця 2016-го зросла на 85% в еквіваленті євро. Це пов’язано зі зростанням номінальних зарплат та зміцненням гривні.

У Росії виплати підвищилися на 9%, Польщі – на 18%, Чехії – на 20%.